Kandavā atsakās no mandāta un pamet amatu

Kandavas novada domes sēde tika atklāta ar kādu atbrīvošanu no amata – proti, par savu aiziešanu no darba paziņoja līdzšinējā Izglītības pārvaldes vadītāja un nu jau bijusī deputāte Silvija Tiltiņa. Kā paskaidroja domes priekšsēdētāja Inga Priede, tādu vēlmi izteikusi pati vadītāja, bet nu mēneša laikā jāizsludina konkurss uz šobrīd vakanto amatu, jo pārvaldē gaidāma reorganizācija. To gan nav plānots likvidēt, bet gan tiks domāts, kā turpmāk tiks izmantots transports, kā organizēta grāmatvedība utml. Bet līdz tiks atrasts jauns vadītāja, tā pienākumus pildīs Zigita Kārkliņa.

Savukārt sēdes noslēgumā bija vēl kāds paziņojums – par deputāta posteņa pamešanu paziņoja Ivars Marašinskis. Deputāta iesniegums tika pieņemts un tad arī izvērtēs, kuram deputātu kandidātam būtu jāstājas viņa vietā, bet šobrīd tiek lēsts, ka tā varētu būt Daiga Puga.