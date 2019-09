Kadavā izkrien Latviju

Valsts simtās dzimšanas dienas jūtīs Latvija tikusi pārstaigāta un apbraukāta krustu šķērsām – no viena gala līdz pat otram. Bet jau piekto reizi pēc kārtas Kandavā to pašu, tikai daudz mazākos mērogos, varēja paveikt vien pārdesmit minūšu laikā. Un tas ir iespējams, piedaloties aizraujošā orientēšanās spēle «Latvija».

Šogad spēlei, kurai laukumu, kā ierasts, nosprauda K. Mīlenbaha vidusskolas stadionā, bija atvēlētas divas dienas – 11. un 12. septembris. Kad otrās dienas agrā pēcpusdienā paviesojāmies stadionā, kopumā dažāda garuma distances bija pieveikuši jau vairāk nekā 220 dalībnieki, pārsvarā – skolu jaunieši. Mājiniekiem jeb K. Mīlenbaha vidusskolas audzēkņiem, protams, bija priekšrocības izvēlēties, kad un kādos laika apstākļos doties trasē un, ja pēkšņi sāka rasināt rudenīgs lietus, varēja pasākumu atlika pavisam un paslēpties telpās. Taču ieradās arī viesi – gan komandas no citām novada skolām, gan arī no kaimiņu novada. Piemēram, pirmo reizi spēlē «Latvija» piedalījās arī Pūres pamatskolas bērni.

Spēles būtība – pēc iespējas īsākā laikā atrast uz lapiņas norādītās un kartē nospraustās Latvijas pilsētas. Lai uzstādītu šādu laukumu, kas atbilst valsts reāliem, tikai samazinātiem mērogiem, kopā ar palīgiem stadionā pavadītas pāris stundas, stāsta viens no spēles vadītājiem Andris Bambis. Tas gan, viņš smejas, ne vienmēr nozīmē, ka tiem, kas laukumu redzējuši iepriekš, ir kādas īpaša priekšrocības, jo pieredze liecina, ka gadās arī tā, ka jaunieši, kas bijuši palīgos, skrējiena karstumā tomēr aizmirst, kurā kartes galā kura pilsēta meklējama. Kopumā vērtēti tika katra dalībnieka individuālie rezultāti, kaut tie, kas vēlējās, varēja rēķināt arī klases vidējos rādītājus. Šogad rezultātus atkal fiksēja elektroniskā reģistrācija, ko rūpīgi veica pieredzējusi orientēšanās pasākumu organizatore Evita Freimane (OK «Silva»). Un par to, kuram tad veiklākās kājas kombinācijā ar Latvijas ģeogrāfijas zināšanām, var pārliecināties rezultātu tabulā, kas būs publicēta www.silva.lv (sadaļā “sevo“).