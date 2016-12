Izmainītas ceļazīmes Zaļajā un Smārdes ielā Tukumā

Jautā lasītājs: – Pagājis kāds laiks, kopš noasfaltēta Zaļā iela Tukumā, bet nesen tajā parādījās ceļa zīmes «Apstāties aizliegts» – tās novietotas piekalnītē pirms krustojuma ar Smārdes ielu, kas šajā mikrorajonā ir galvenā. Zīmes rada neizpratni, jo iedzīvotāji tur iepriekš lika savas automašīnas. Jau tā visapkārt ir uzliktas zīmes, ka nevar apstāties – arī pie mājas Smārdes ielā ir uzlikta zīme, ka nevar mašīnu nolikt, bet stāvlaukumā ielas galā var iebraukt tikai ar «Telma» caurlaidēm. Mums tika skaidrots, ka šī vieta ir ļoti šaura un, ja ielas malā tiek atstātas automašīnas, tad braucošie nevar izmainīties. Zinām, ka domes komisijā šo jautājumu skatīja un ka arī «Telma» pārstāvis tur bija piedalījies. Kā tā var būt, ka vienam uzņēmējam tiek dotas neierobežotas pilnvaras un visu, ko viņš pieprasa, to dome arī izdara?!

Redakcija: iesniegumu par to, ka šādas zīmes Zaļajā ielā jāuzliek, domē iesniedza Smārdes ielas 1. nama iedzīvotāji – to parakstījuši 15 dzīvokļu pārstāvji un to izskatīja Satiksmes organizācijas un kustības drošības komisijas sēdē. Vēstulē norādīts, ka: “Pēc Pārupes ielas noasfaltēšanas būtiski mainījusies automašīnu kustība. Gan mēs, iedzīvotāji, gan apkārt esošo uzņēmumu darbinieki izmanto šo ielu nokļūšanai ar auto no Jelgavas ielas uz Smārdes vai Zaļo ielu, kā arī pretējā virzienā, līdz ar to Pārupes un Zaļajā ielā autosatiksme ir daudz intensīvāka nekā iepriekš.

Vairāk lasiet laikraksta ceturtdienas, 29. decembra, numurā ŠEIT!