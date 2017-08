Dubļu braucēji tiekas Zantē

Sestdien, 29. jūlijā, Zantē pulcējas tehniskā un ekstrēmā sporta cienītāji jau iebraukātajā «Lasīšu» karjerā pirmo reizi pulcējās tā dēvētie “dubļu braucēji“ jeb šeit notika «CanAm Trophy» Latvijas kausa trešā posma sacensības.

«ATV sport» kategorijā 1. vietu pārliecinoši ieņēma Hendriks Laurs (Hendrik Laur) no Igaunijas, «Side by Dide» ieskaitē 1. vieta Modris Krauklis un Valters Krauklis; «ATV hobijs» klasē uzvara viesim no Lietuvas – Tomasam Adamonim; «ATV hobijs 750» klasē uzvarētājs Rolands Puravs; «CT1» kategorijā uzvarēja Vadims Seleckis.