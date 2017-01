Bijušais Kandavas novada domes priekšsēdis Štoferts atbild uz iedzīvotāju jautājumiem

Pirms divām nedēļām, 12. janvārī, pēc ilgāka pārtraukuma novada domes vadība uz tikšanos bija aicinājusi vietējos uzņēmējus. Mērķis bija pārrunāt sadarbības iespējas, bet rezultātā pašvaldības vadītājiem vairāk bija jāatbild uz jautājumiem un jāuzklausa pārmetumus. Daži no tiem, iespējams, nedaudz pārspīlēti, taču bija arī pavisam konkrēti aizrādījumi, piemēram, par neizprotamām būvvaldes prasībām u.tml. (Vairāk par sapulci lasiet 31. janvāra laikrakstā.). Par daudziem pašvaldības lēmumiem un projektiem ne iedzīvotāji-parastie, ne arī uzņēmēju nejūtas gana informēti.

To apliecina arī vairāku uzņēmēju parakstīta vēstule, ko redakcija saņēma drīz vien pēc rotācijām novada domē (12. decembrī). Lielākoties, tie ir jautājumi par projektiem Kandavā, kas veikti pēdējo trīs, četru gadu laikā. Un atbildes tika lūgtas nu jau bijušajam novada domes priekšsēdētājam un šī brīža deputātam Normundam Štofertam, kuram vēstule pēc būtības arī adresēta. Esam arī saņēmuši rakstiskas atbildes un tās bez labojumiem kopā ar jautājumiem no vēstules publicējam.

Viens no jautājumiem – par Ozolāju estrādi. Uzņēmēji norāda, ka iesākumā līgums tika noslēgts ar SIA «M un V», bet šo līgumu dome nez kādēļ lauza. Un pēc pusgada gan projektēšana, gan būvniecība tika uzticēta SIA «Telms». Vēl tiek norādīts, ka atšķirībā no sākotnēji iecerētā, projekts ticis sadalīts kārtās un pirmā no tām izmaksājusi vairāk nekā pusi no kopējā pārbūves projektu, ko bija piedāvājis vietējais uzņēmējs. “Tā joprojām mums Ozolāju estrāde nav pabeigta un mums priekšā ir vēl vairākas kārtas. Cik tad gala rezultātā mums izmaksās Ozolāju estrāde un kad tā tiks pabeigta?”– vaicā uzņēmēji.

N. Štoferts:

– Rekonstrukcijas projekts aizsākās 2012. gadā, kad tika izsludināts atklāts konkurss «Brīvdabas estrādes «Ozolāji» rekonstrukcija», būvdarbu veikšanai tika piesaistīti Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai (ELFLA) līdzekļi. Atklāta konkursa rezultātā tika noslēgts līgums ar SIA «M un V», noslēgtajā līgumā noteikts, ka darbi jāpabeidz līdz 2013. gada 29. novembrim. Līgumā bija iekļauta atruna, ka būvdarbus varēs uzsākt tikai pēc tam, kad būs saņemts aizdevums no Valsts kases. Ar aizdevuma saņemšanu novada domei nevedās, būtiskākais šķērslis aizdevuma saņemšanai bija tas, ka Kandavas novada domes kapitālsabiedrības bija finansiālās grūtībās, precīzāk – Kandavas novada SIA «Kandavas namsaimnieks» atradās vienu soli no maksātnespējas…

