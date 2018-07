Atklāts Kandavas mākslas plenērs «Radošais mākslas mirklis»

16. jūlijā tika atklāts ikgadējais Kandavas mākslas plenērs. Dzeja skaitīta netika, bet organizatori gan vairāk atskatījās uz to, kas iepriekšējos sešos gados kopīgiem spēkiem paveikts un kādiem darbiem gatavoties šoreiz.

Viens no jaunumiem šajā gadā, kā pastāstīja plenēra galvenā organizatore Linda Romanovska, ir norises vietas. Kamēr gleznošanas darbnīcas dalībnieki klīdīs ielās vai pēkšņu dabas untumu gadījumā pārcelsies uz Kandavas mākslas galerijas telpām, keramikas darbi to sākotnējā izskatā tiks tapināti telpās, ko kandavnieki pazīst kā bijušo gastronomu. “Uzlauzu durvis un izslaucīju telpas,” smejoties to, kā tikusi pie šīm telpām, atklāja Linda. Tālāk cepināti un izstādīti keramikas darbi tiks viņas pašas sētā, Dzeņu ielā 2, kas nu jau kļuvusi par vienu no Kandavas tūrisma objektiem, ko nereti lūkot brauc pilsētas viesi. Savukārt tradicionālā mozaīkas darbnīca, ko jau visu sešu plenēra gadu garumā vada Jeļena Kažoka, šajā nedēļā darbosies blakus Promenādei esošajā šķūnīti, kas lielākos un mazākos svētkos jau reizēm tiek apdzīvots. Par to, vai arī šajā gadā taps kas izmēros lielāks, Jeļena aicināja vienoties jau tūlīt pēc atklāšanas un turpat uz trepītēm, jo tas nozīmētu, ka būs nopietni jāstrādā. Vēl bez “lielajām darbnīcām” plenēra dalībniekiem būs iespēja arī, piemēram, batikot un apgleznot zīdu (Liene Sidorenko pastāstīja, ka būs iespēja uz zīda gleznot Čužu purvā noskatītus augus un dzīvās radības), izmēģināt monotipijas tehniku jeb darboties ar grafikas zobratu spiedi “mākslas laboratorijā”, kur saimnieko Dace Kalmane, vai arī noslīpēt savas batikošanas prasmes darbnīcā, kas iekārtosies aiz muzeja. Tepat norisināsies arī tradicionālā vakarēšana, piemēram, kopā ar dziesminieku Kārli Kazāku, kopā ar “vadātāju” Māri Lāci doties ekskursijās u.tml. Savukārt noslēgums un vienlaikus izstādes atklāšana norisināsies 21. jūlijā 18.00 Dzeņu ielā 2.