Kandavā svinīgi sumina jaunos novadniekus /FOTO/

Kandavas novadā laikā «Baltā galdauta svētkos» ir ieviestas arī pašiem savas valsts neatkarības atjaunošanas dienas tradīcijas. Viena no tām – kāršupupu stādīšanas pagasta centros, kas simbolizē visas labās domas, ko veltīt Latvijai un novadam. Otra – svinīga jauno pilsoņu jeb pagājušā gadā dzimušo bērniņu uzņemšana vietējās kopienas saimē. Jauno novada pilsoņu sumināšana trīs gadu laikā ir kļuvusi par iemīļotu pasākumu un jaunie vecāki kopā ar atvasītēm to apmeklē ļoti labprāt. Tā no 73 pagājušā dzimušajiem šoreiz kopā ar vecākiem, vecvecākiem un tuviem cilvēkiem kultūras namā uz svinīgo pieņemšanu tika atvesti vai atnesti 46 bērniņi.

