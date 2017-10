Skolotāju svētki Tukumā /FOTO/

5. oktobrī Tukuma kultūras namā Tukuma un Jaunpils novada skolotāji svinēja svētkus un sveica tos kolēģus, kuru darbu ar Atzinības rakstu novērtējusi Izglītības un zinātnes ministrija un Tukuma novada Izglītības pārvalde.

Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu saņēma Maruta Kurmahere, Inguna Silineviča no Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Līga Zaķe, Ilga Jēgere no Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas, Pārsla Ivane, Ināra Poļakova no Tukuma 2. pamatskolas, Dace Strazdiņa no Pūres pamatskolas, Lija Notte, Ineta Zandere no Tukuma internātpamatskolas un Daina Medne no Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes (PII) «Taurenītis».

Tukuma novada Izglītības pārvaldes Atzinības rakstu saņēma Inta Supe, Diāna Zurģe, Valdis Zuters no Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Egita Antone, Dina Baltakmene, Uģis Bērziņš, Daina Vizule no Tukuma 2. vidusskolas, Ilze Bērtaite no Irlavas vidusskolas, Inga Kokina no Tumes vidusskolas, Svetlana Brasnujeva, Daina Grīnvalde, Reinis Duksītis, Aivars Jurševskis, Genovefa Jēkabsone no Zemgales vidusskolas, Valentīna Rubīna, Danita Siliņa-Šadurova no Jaunpils vidusskolas, Tamāra Balode, Inga Orbidāne, Rita Indersone no Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas, Sigita Roena-Immermane, Sanita Baumane no Tukuma 2. pamatskolas, Inese Alle, Inna Kukša, Lāsma Lēnerte-Šteina no Tukuma 3. pamatskolas, Agija Skudule, Valija Glode, Arta Blumberga no Džūkstes pamatskolas, Initra Rubena, Ita Karole, Kornēlija Lāce, Inguna Jēkabsone, Inga Kļaviņa-Zariņa no Pūres pamatskolas, Irēna Kaminska no Tukuma PII «Vālodzīte», Anda Stanga no Tukuma PII «Lotte», Solvita Grebeško, Dina Degtjarenko un Guna Mortukāne no Tukuma PII «Pepija», Iveta Kāpa, Aiva Šeiniņa, Krista Zālmane, Liene Žukauska no Tukuma PII «Karlsons», Elma Šubēvica no Tukuma PII «Taurenītis», Rita Lazdāne, Katrīna Livčāne no Tukuma internātpamatskolas, Aivars Sprigulis, Dace Pētersone, Sanita Reimane no Tukuma Mūzikas skolas.

A/s «Swedbank» balvu saņēma Dace Bičole no Slampes pirmsskolas izglītības iestādes «Pienenīte» un Andra Bīlava no Jaunpils vidusskolas.