Novembra pēdējā nedēļas nogale Tukuma apkārtnē

Pēdējā novembra nedēļas nogale aicina uz mūspusi gan ar pasākumiem, kas rada Ziemassvētku tuvošanās noskaņu, gan ar izzinošu pasākumu par dabu, kad tā aizmieg, gan arī ar akcijas «Apceļosim Latvijas pilis un muižas» noslēguma pasākumu un balli.

Uz Ķemeru nacionālo parku sestdien, 25. novembrī, 12.00 aicināti dabas mīļotāji, jo šeit norisināsies informatīvs un izzinošs pasākums «Daba aizmieg. Ko nu?». Visas dienas garumā varēs klausīties aizraujošus stāstus gan par to, kas dabā aizmieg, bet kas tikai izliekas, gan stāstus par klimata pārmaiņām, kā arī piedalīties izzinošās spēlēs un radošajās darbnīcās, un pat doties izzinošā ekspedīcijā dabā. Adrese: «Meža māja», Ķemeri.

Sestdienas, 25. novembra, vakarā no 20.00 Jaunpils pils pulcēs visus akcijas «Apceļosim Latvijas pilis un muižas» atbalstītājus un organizētājus, lai kopīgi dalītos iespaidos un nosvinētu akcijas noslēgumu. Vakara gaitā būs iespēja izbaudīt kvarteta Undertago un Ditas Lūriņas koncertu «Neizdziedātās lomas», kā arī piedalīties dažādās radošajās darbnīcās ar sveču, laimes liešanu un piedzīvojumu spēlēm. Balles atklāšana lielajā pils zālē paredzēta 22.00 un tajā visus priecēs Inita un Normunds no grupas «Lauku muzikanti».

Ja vēlaties sajust sevī īpašo Ziemassvētku gaidīšanas laiku un sākt tam gatavoties, tad svētdien, 26. novembrī, no 11.00 līdz 16.00 jādodas uz Jaunmoku pili, kur būs iespēja piedalīties Adventes vainagu darbnīcā. Šeit pašiem būs iespēja radīt savus visskaistākos vainagus – no pamatiņa līdz neparastiem augu valsts rotājumiem. Tāpat svētdien visas dienas garumā no 10.00 līdz 16.00 būs iespēja paviesoties Jaunmoku pils Zīmes centrā. Šeit Liene Bedrīte jūs aizvedīs patīkamā atklājumu ceļā pa neparastiem zīmju labirintiem. Pēc šī ceļojuma ikvienam tiks izsniegta Zīmes izdruka ar katra personīgo vai ģimenes zīmi.

Visi laipni aicināti! Uz Tukumu pēc smukuma!