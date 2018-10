Jaunpilī svinīgi atklāj Bebru ielas pirti

Pagājušā nedēļā, 9. oktobrī, bija tā lielā diena, kad oficiāli tika atklāta Bebru ielas pirts . Pirms padarīto darbu atrādīšanas visi varēja būt liecinieki oficiālās lentas pārgriešanai, un gabaliņu no tās dabūja katrs, kas bija pielicis roku pirts tapšanā.

Jāpiebilst, ka šī nu būs ģimenes rūpala, jo katra no Zāgmaņu māsām pirtiņai pienesīs savu artavu. Vairākas no viņām apguvušas pirts mākslu, to palīdzējusi izdarīt sertificēta pirts un aromterapijas skolotāja, «Lielzemeņu» pirts īpašniece Aelita Vilde Batņa, kas arī bija ieradusies uz Pirts dienas pasākumu. Viņa, kā jau svētku reizē pienākas, bija atvedusi arī dāvanas, un viena no tām bija saldētu jasmīnu un ievu ziedu pušķīši, kas atsalstot smaržoja kā nupat plūkti ziedi. Tos varot arī izmantot pirts slotiņu siešanā, lai panāktu īpašo vasaras aromātu.

Pēc oficiālākās runu teikšanas un lentas griešanas visi tika aicināti ieturēties ar pīrādziņiem un siltu tēju… Un tad – pie praktiskajām lietām. Visiem, kas vēlējas, bija iespēja iemācīties, kā pareizāk siet pirts slotiņas, lai pašam pērējam būtu vieglāk un lai tās neizjuktu pie pirmajiem pērieniem. Kad slotiņas bija gatavas, tās ielika mērcēties, bet tikmēr visi devās uz pirts telpām, kur Lāsma Zāgmene un A. Vilde Batņa iepazīstināja ar aromterapijas pasauli – ar to, kā pareizāk aromātiskās eļļas lietot, ejot pirtiņā un arī ikdienā. Katrs varēja izvēlēties sev tīkamāko aromātu un izveidot savu īpašo berziņu – skrubīti. Un tad tie, kas vēlējās varēja par ziedojumiem doties kārtīgi izkarsēties un nopērties. Silvas mazā meitiņa Elziņa bija visnepacietīgākā un nevarēja sagaidīt, kad varēs iemēģināt jauno pirtiņu…