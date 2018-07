Aizvadīti gadskārtējie Jaunpils novada sporta svētki

21. jūlijā notika gadskārtējie Jaunpils sporta svētki. Šīs vasaras karstums ienesa arī savas korekcijas sportošanā, tomēr visi pasākumi notika pēc plāna. Komandu sacensībās piedalījās sešas Jaunpils novada komandas, bet individuālajās disciplīnās dažāds skaits aktīvas atpūtas piekritēju (atsevišķos sporta veidos pat vairāk nekā 50 dalībnieku). Arī bērniem visas dienas garumā bija iespēja piedalīties dažādās sporta aktivitātēs.

Individuālo disciplīnu rezultāti: paralēlajā krosā kungu konkurencē 1. vietu ieguva Emīls Pašulis, 2.– Sandis Rubenis, 3. – Oskars Arbidāns. Savukārt dāmu konkurencē ātrākā bija Nadīna Pahmurkina, 2. vietā atstājot – Aneti Pašuli un 3. – Aiju Pahmurkinu. Basketbola metienos kungu konkurencē 1. vietu ieguva Jānis Mucenieks, 2. – Madars Beķeris, 3. – Arnolds Zuicāns, bet no dāmām precīzākās metienos bija Nadīna Pahmurkina, Anete Pašule un Zane Ozola. Precizitāti varēja pārbaudīt arī šķīvīšu mešanā, un kungiem šajā disciplīnā precīzākais bija Jānis Mucenieks, 2. – Uldis Doroškevics, 3. – Artūrs Zaremba, bet no dāmām – N. Pahmurkina, A. Pašule un Z. Ozola. Futbola sitienos no kungiem labākais bija Sandis Rubenis, 2. vietā palika Guntis Mazbergs, 3.– Ingars Mucenieks, savukārt no dāmām 1. vieta Anetei Pašulei, 2. – Evijai Rubenei, 3. – Sanijai Pronckus. Šķēpa mešanā kungu konkurencē vistālāk šķēpu raidīja Emīls Pašulis, 2. vietā palika Sandis Rubenis, 3. – Arnis Silkalns, bet dāmu konkurencē 1. – A. Pašule, 2.– Ērika Matvijuka, 3. – N. Pahmurkina. Kečbolā dāmām labākās bija duets Nadīna un Žaklīna, 2. – Anete un Evija, 3. – Ērika un Kintija. Pludmales volejbola (Bīčs) disciplīnā 1. vietu ieguva Andis un Edgars, 2. – Valters un Megija, 3. – Miks un Renārs. Savukārt volejbola spēlēs ar četriem dalībniekiem labākā bija komanda «Viesatas», 2. vietā palika «MIX», bet 3. – «BK jaunie». Futbolā 1. vieta «BK», 2. – «Viesatas», 3. – «Saule». Basketbola soda metienu stafetē 1. vietu ieguva «BK jaunie» 2. – «BK vecie», 3. – «Pērles/Rotas». Šķīvīšu stafetē komandām visprecīzākie un veiklākie bija komanda «Saule», 2. vietā palika «BK vecie», 3. – «BK jaunie» Bet jautrības un veiklības stafetē 1. vietu ieguva komanda «Viesatas», 2. – «MIX», 3. – «Pērles/Rotas». Kopvērtējumā 1. vietu ieguva komanda «Viesatas», 2. – «Blice» un 3. – «BK Jaunpils». Paldies gribu pateikt visiem, kas palīdzēja šo svētku organizēšanā, tiesāšanā. Pēc dalībnieku un aculiecinieku teiktā, svētki izdevās lieliski, jo katrs varēja atrast kādu sev piemērotu nodarbi vai izklaidi. Saprotams, kā vienmēr atrodas kāds, kam nekas nav pa prātam: kādreiz zāle bijusi zaļāka, rezultāti augstāki, un vispār viss bijis citā līmenī… Tomēr, neskatoties uz nelabvēļu iebildumiem, Jaunpilī sporta aktivitātes rudenī atsāksies ar jaunu sparu, kur Jaunpils un apkārtnes iedzīvotāji varēs rādīt savu varēšanu dažādos sporta veidos. Lai mums visiem veicas!