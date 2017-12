Jaunā gada sagaidīšanas pasākumi Tukumā un apkārtnē

Ja neesat vēl izdomājuši, kur sagaidīt Jauno gadu, tad esat laipni aicināti uz Tukumu un apkārtni. Te sarūpēti pasākumi Jaunā gada sagaidīšanai dažādām gaumēm un iespējām.

Vēl pirms gadu mijas piektdien, 29. decembrī, 18.00 visi mūzikas cienītāji aicināti uz Durbes pili, kur trio «Kameransamblis.lv» aicina uz kamermūzikas koncertu «Kameransamblis.lv brīvdienās». Tajā uzstāsies jaunie un talantīgie mūziķi – flautiste Rūta Īzāka-Mača, pianiste Ilze Kundziņa un čellists Mārcis Kuplais. Tā kā laiks pirms gadu mijas ir īpašs, apvienība «Kameransamblis.lv» ir izveidojusi īpašu programmu svētku noskaņās. Skanot angļu, amerikāņu, argentīniešu un čehu komponistu skaņdarbiem, mūziķi vedīs klausītājus muzikālā, brīvdienu iespaidiem bagātā ceļojumā. Visi laipni aicināti! Adrese: M. Parka iela 7, Tukums.

Svētdien, 31. decembrī, no 23.30 laipni aicināti visi uz Tukuma centru – Brīvības laukumu, lai kopā sagaidītu Jauno 2018. gadu. Kā jau katru gadu vēl Vecgada vakarā tiks sumināti konkursa «Skaistākais Ziemassvētku noformējums» uzvarētāji. Tam sekos gadumijas svētku uguņošana Katrīnas laukumā. Adrese: Brīvības un Katrīnas laukums, Tukums.

Savukārt Jaunā gada sagaidīšanas pasākumi un balles Tukumā tiek piedāvāti vairākās vietās. Tā 31. decembrī jau no 22.00 visus svinēt gribētājus laipni aicina Tukuma ledus halle. Pasākums norisināsies divās zālēs un darbosies bārs. Lielajā zālē spēlēs «Jānis & Mārtiņš», bet mazajā zālē – Andrejs un draugi jeb grupa «Džem». Adrese: Tukuma ledus halle, Stadiona iela 3, Tukums.

31. decembrī no 22.00 Jaungada balle sāksies arī restorānā «Smukausis». Pasākums norisināsies divās deju zālēs. Vienā no tam būs iespēja dziedāt karaoki un piedalīties dažādos konkursos, kuros būs iespēja tik pie vērtīgam balvām. Karaoki vadīs Rolands Eisaks un Mārtiņš Černovs. Otrajā deju zālē jeb kamīnzālē būs ballīte mazliet aktīvāku ritmu mīļotājiem. Šeit kā galvenais viesis būs Dj Guestino, bet vēl par deju ritmiem rūpēsies arī Dj M4, DJ Rayman un Dj Jay-D. Adrese: Pils iela 9, Tukums.

Sagaidīt Jauno gadu kopā aicina arī «Merci Kafe». Te 31. decembrī no 21.00 būsiet laipni aicināti baudīt uzkodas un maltītes visas nakts garumā. Adrese: Pils iela 13, Tukums.

Pavadīt veco un sagaidīt Jauno gadu pašā Tukuma centrā pie klātiem galdiem un dzīvās mūzikas aicina restorāns «.Tuckum». Par labu noskaņu un dejotprieku no 21.00 līdz 3.00 rūpēsies Zigurds Bogomols. Adrese: Brīvības laukums 2, Tukums.

Tukuma pilsētas Kultūras namā pēc svētku uguņošanas no 00.30 jau 1. janvārī visus ballēties gribētājus aicina grupa «Roja». Adrese: Lielā iela 1, Tukums.

Jauniešus uz lustīgāku dzeltenā suņa gada sagaidīšanu Vecgada vakarā no 21.00 aicina «Baboon Bar». Būs bārmeņu triki, par mūziku rūpēsies Arman Aveiru, visa vakara garumā darbosies fotogrāfs, kā arī būs dažādi pārsteigumi un izlozes, kurās varēs iegūt vērtīgas balvas. Adrese: Brīvības laukums 11, Tukums.

Ja vēlaties jauno gadu sagaidīt ārpus pilsētas, arī šeit mūspusē būs ko izvēlēties. Ja esat jūras piekrastē, tad 31. decembrī esat laipni aicināti uz viesnīcu «SPA Arkadia» Apšuciemā, kur no 20.00 līdz pat 4.00 rītā varēsiet sagaidīt Jauno gadu un izsmieties pasākumā «Smieklu jūra». Tajā piedalās humorists Deniss, dziedātāja Elly un kā īpašais viesis visus priecēs Vera Serdučka. Adrese: «Hotel SPA Arkadia», Apšuciems, Engures pagasts, Engures novads.

Lai jautrībā un deju virpulī sagaidītu 2018. gadu ar šampanieti un svētku uguņošanu Ragaciemā, 31. decembrī no 21.00 uz Jaungada nakts svinībām viesus gaida zivju restorāns «Bermudas». Visas nakts garumā ar labāko mūziku šeit visus priecēs Māris Blāze no grupas «Jūrkant». Adrese: «Jūrnieki», Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads.

Savukārt pašā Engurē Jaunā gada sagaidīšana kā ierasts notiks Engures Kultūras namā. No 22.00 vecais gads tiks pavadīts kopā ar Mārtiņu – «Mviko» un Santu Savicku-Drozdovu, bet jaunais gads iedejots kopā ar grupu «Pļumpapā». Visa vakara garumā būs atvērta atpūtas telpa bērniem. Bērniem un jauniešiem līdz 16 gadu vecumam ieeja – par brīvu. Adrese: Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Engures novads.

Ja vēlaties Jauno gadu sagaidīt smalki un eleganti, tad pirmo reizi uz Jaungada balli esat laipni aicināti Kalnmuižas pilī. Vakara programmā silta un viegli šūpojoša mūzika. Stāsti par mīlestību, skaistumu un mirkļu baudīšanu. Īsi pēc pusnakts, laika rats tiks pagriezts atpakaļ par ceturtdaļgadsimtu, lai nonāktu 90.-to gadu burvībā. Vakara vadītājs un dīdžejs būs Agris Semēvics. Viesus priecēs Jāņa Šilinika un Kristīnes Otmanes svētku vakariņas, fotogrāfs visa vakara garumā, Jaunā gada sagaidīšana ābeļdārzā, laimes liešana, nakts uzkodu galds, pusnaktī šampanietis. Pasākuma sākums 20.00, svētku vakariņas 20.30, dejas līdz 3.00 rītā. Adrese: Kalnmuiža, Kandavas pagasts, Kandavas novads.

Slampes pusē uz Jaunā gada sagaidīšanu aicina Slampes Kultūras pils, kur visus priecēs un par jautrību gādās grupa «Zvaigžņu lietus». Pasākuma sākums 31. decembrī no 23.30. Adrese: Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads. Kad Jaunais gads sagaidīts – 1. janvāra vakarā no 21.00 jau atkal ir klāt viens no populārākajiem un krāsainākajiem Jaunpils pils gadu mijas pasākumiem – Jaungada karnevāls. Šogad karnevāla tēma «Kantrī serpentīns», kad pilī valdīs nepiespiesta vesterna gaisotne – kovboji, platmales, kantrī meitenes, vietējais krodziņš un jestras izklaides. Deju riteni griezīs viena no populārākajām kantrī mūzikas grupām Latvijā – grupa «Klaidonis». Ar smaidu un veselīgu ironijas devu karnevālā programmu vadīs aktieris un humorists Mārtiņš Egliens. Kur kantrī, tur neiztikt bez līnijdejām, tādēļ karnevāla deju grīdu piedancos un dejas arī citiem rādīs un mācīs līnijdeju grupa «Jautrie zābaciņi». Visas nakts garumā būs iespēja ļauties kovboju izveicības pārbaudījumiem, zīlēt laimi sveces ēnā, iepazīties ar nākamā gada prognozēm un iemūžināt sevi fotogrāfijā. Pils krodziņā būs pieejamas gardas riktes un citi labumi.

Nosvinēsim Jaunā gada sākumu kopā! Uz Tukumu pēc smukuma!