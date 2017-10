Sveikti arī Engures novada skolotāji

6. oktobrī Skolotāju dienai veltītajā sarīkojumā Milzkalnes tautas namā skolotāji saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas, Izglītības pārvaldes, Engures novada domes Atzinības rakstus, kā arī Engures novada balvu «Gada skolotājs».

Engures novada apsveikums Milzkalnes sākumskolas skolotājai Sanitai Piderei, Lapmežciema pamatskolas skolotājai Līgai Tomelei un Ivetai Meierei (viņai piešķirta arī «Swedbank» balva), Lapmežciema pirmsskolas skolotājai Aivitai Ābolai, Engures mūzikas un mākslas skolas skolotājas Velgai Melnei un Ilzei Kalniņai, Engures PII «Spārīte» audzinātājai Marikai Timermanei un skolotājas palīdzei Santai Ķiršakmenei, Engures vidusskolas skolotājam Aivaram Treidem, Andželai Grūbei, Mārai Dumbrei, Indrai Krēgerei, Agitai Pumpurei, Smārdes psk. skolotājai Ievai Krūmiņai un Ivetai Brakmanei.

Savukārt Engures novada domes balvu «Gada skolotājs« saņēma Engures «Spārītes» skolotāja Dace Novika, Smārdes psk. skolotāja Anda Germova un Engures mūzikas un mākslas skolas skolotāja Jolanta Balode.

Ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu apbalvoja skolotāju Benitu Egli no Lapmežciema psk., savukārt ar Tukuma novada Izglītības pārvaldes Atzinības rakstu – skolotājas Lolitu Jansoni un Zaigu Kauķi no Lapmežciema psk., Dainu Ratkus no Smārdes psk., kā arī Sarmu Skujiņu un Daci Lāci no Engures vsk.