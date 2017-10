Sveicam skolotājus viņu svētkos!

Sagaidot Skolotāju dienu, kuru Tukumā oficiāli atzīmēs 5. oktobrī ar svinīgu sarīkojumu pilsētas kultūras namā, par pašaizliedzīgu un radošu darbu, skolotāji saņems Izglītības un zinātnes ministrijas un Tukuma novada izglītības pārvaldes Atzinības rakstus.

Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts piešķirts skolotājām: Marutai Kurmaherei un Ingunai Silinevičai no Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Līgai Zaķei un Ilgai Jēgerei no Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas, Pārslai Ivanei un Inārai Poļakovai no Tukuma 2. pamatskolas, Dacei Strazdiņai no Pūres pamatskolas, Lijai Nottei un Inetai Zanderei no Tukuma internātpamatskolas un Dainai Mednei no Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes «Taurenītis».

Apbalvošanai ar Tukuma novada Izglītības pārvaldes Atzinības rakstu izvirzīti skolotāji: Inta Supe, Diāna Zurģe, Valdis Zuters no Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Egita Antone, Dina Baltakmene, Uģis Bērziņš, Daina Vizule no Tukuma 2. vidusskolas, Ilze Bērtaite no Irlavas vidusskolas, Inga Kokina no Tumes vidusskolas, Svetlana Brasnujeva, Daina Grīnvalde, Reinis Duksītis, Aivars Jurševskis, Genovefa Jēkabsone no Zemgales vidusskolas, Valentīna Rubīna un Danita Siliņa-Šadurova no Jaunpils vidusskolas, Tamāra Balode, Inga Orbidāne, Rita Indersone no Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas, Sigita Roena-Immermane un Sanita Baumane no Tukuma 2. pamatskolas, Inese Alle, Inna Kukša, Lāsma Lēnerte-Šteina no Tukuma 3. pamatskolas, Agija Skudule, Valija Glode, Arta Blumberga no Džūkstes pamatskolas, Initra Rubena, Ita Karole, Kornēlija Lāce, Inguna Jēkabsone, Inga Kļaviņa-Zariņa no Pūres pamatskolas, Irēna Kaminska no Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde «Vālodzīte», Anda Stanga no Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde «Lotte», Solvita Grebeško, Dina Degtjarenko un Guna Mortukāne no Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde «Pepija», Iveta Kāpa, Aiva Šeiniņa, Krista Zālmane, Liene Žukauska no Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes «Karlsons», Elma Šubēvica no Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes «Taurenītis», Rita Lazdāne un Katrīna Livčāne no Tukuma internātpamatskolas, Aivars Sprigulis, Dace Pētersone un Sanita Reimane no Tukuma Mūzikas skolas.

A/s «Swedbank» balvu saņems Dace Bičole no Slampes pirmsskolas izglītības iestādes «Pienenīte» un Andra Bīlava no Jaunpils vidusskolas.

Engures novadā skolotājus svētku dienā sveiks 6. oktobrī Šlokenbekas muižas Milzkalnes tautas namā. Ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu apbalvota skolotāja Benita Egle no Lapmežciema pamatskolas.

Ar Tukuma novada Izglītības pārvaldes Atzinības rakstu apbalvotas skolotājas Lolita Jansone un Zaiga Kauķe no Lapmežciema pamatskolas, Daina Ratkus no Smārdes pamatskolas, Sarma Skujiņa un Dace Lāce no Engures vidusskolas.