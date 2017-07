Šodien jūra savus svētkus svin

Sestdien, 8. jūlijā, mūspusē lielākās Zvejnieksvētku jeb Jūras svētki svinības norisināsies Engurē un Lapmežciemā.

Engurē: 9.00 – reģistrācija jūrnieku skrējiena pie kultūras nama; pulcēšanās gājienam pie Saieta nama. 10.00 – «Jautrie jūrnieki» skrien no kultūras nama uz Saieta namu; no 10.10 – pie saietu nama sagaida skrējējus un hercogu Jēkabu; 10.50 – svētu gājiens uz ostu. Ostā 11.10 – Jūras mātes sagaidīšana, 11.30 – svētku dalībnieku gājiens uz Auniņparku. Auniņparka estrādē 12.00 – Engures amatierkolektīvu koncerts; 19.00 – grupas «Tumsa» koncerts; 22.00 – spēlē «Lustīgais blūmzers» un DJ Chalma. Stadionā un pie kultūras nama no 10.00 līdz 19.00 – amatnieku tirdziņš, piepūšamās atrakcijas, alpīnisma siena, radošās aktivitātes, izjādes, volejbols, zābaka mešana, enkura celšana, lēkšana tālumā un citas sportiskās aktivitātes.

Lapmežciemā: 10.00 stadionā būs riteņbraukšanas sacensības bērniem līdz 12 gadiem (reģistrācijas no 9.30); 10.30 sacensības basketbolā un volkjbolā (reģistrācija no 10.00); 10.40 – bēbīšu rāpošanas krosiņš (mazuļi no 1 gada); 11.20 – māmiņu ratiņskrējiens, 12.00 – zvejnieku zābaku mešanas sacensības; no 12.00 – ģimeņu stafete (1 pieaugušais, 1 bērns); 15.30 – draudzības mačs futbolā; 17.00– virves vilkšanas sacensības. Pie Tautas nama no 10.00 – Amatnieku tirdziņš, 11.00 – foto stūrītis, piepūšamās atrakcijas, 16.00 – radošās darbnīcas (tautas namā un muzejā tiks atklātas izstādes. Pludmalē 14.00 – Neptūna sagaidīšanas krastā; 14.30 – svētku gājiens uz estrādi. 15.00 – svētku atklāšana sporta laukumā; 15.30 – koncerts «Marhils un daugi»; 18.00 – uzstājas ekoloģiskās mūzikas grupa «Ducele»; 19.15 – dejo tautisko deju kolektīva koncerts; 20.00 – «Triānas parks»; 21.50 – šovdejas, 22.00 – zaļumballe kopā ar grupām «RR-Band» un «Tonick»; 24.00 – uguns šovs «Soul of Flames».