Leģendu nakts Šlokenbekas muižā /FOTO/

Pievienojoties citiem Leģendu nakts pasākumiem, ko organizē Latvijas piļu un muižu asociācija, arī Šlokenbekas pagalms, kā ierasts, 28. oktobra sestdienā tika izgaismots un viesi tika aicināti izstaigāt muižas velves.

Tie, kuri Leģendu nakts baudīšanai bija gatavojušies jau iepriekš, tautas nama zālē pie galdiņiem smējās par padomju laika reālijām pazīstamu estrādes dziesmu pavadījumā izrādē «Salidojums». Bet citi tajā laikā varēja ieklīst, piemēram, «Kandžas laboratorijā», kur jauna ģimenīte no Ērgļiem – Mārcis un Ilze Feldbergi – labprāt dalījās pieredzē par to, kā no visdažādākajām izejvielām – sākot ar pīlādžiem, bumbieriem un beidzot, ar nātrēm, ķirbjiem un pat bērza čagu, pagatavot reibinošus dzērienus.