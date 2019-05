Lapmežciemā uzņem jaunos pilsoņus

Jau vismaz desmit gadus maijā Lapmežciema ģimenēs, kurā iepriekšējā gada laikā piedzimuši mazuļi, tiek svinēti vēl vieni lieli kopīgi svētki – jauno pilsoņu sumināšanas pasākums «Gada bērns». Izņēmums nebija arī šis gads. Tautas nama pasākumu organizētāja Alise Rugāja pastāstīja, ka šoreiz pasākumā līdzdarboties bija pieteikušies arī pāris bērniņu vecāki no Engures, jo ir taču viena novada ļaudis!.. Šajā gadā īpašās piemiņas medaļas, ko bija izgatavojusi māksliniece Iveta Meiere, tika pasniegtas 21 mazulim, un jaunākais svētku dienas dalībnieks bija vien piecus mēnešus vecs. Ik gadu viens no pasākuma centrālajiem objektiem bijis arī plaukstošais koks, no kura katra ģimenīte ar mazuli varēja izvēlēties sev tīkamākās krāsas ziedus. Lapmežciema tautas nama vadītāja Laila Zacmane piebilda, ka šie esot ģimenes svētki, jo tajos arī piedalās visa ģimene, tāpēc tiek padomāts arī par to, lai iespēja pavadīt laiku aizraujoši būtu arī jauno pagasta pilsoņu vecākajiem brāļiem un māsām. Šogad bērnus spēlēs ievadīja un izklaidēja, leļļu teātri izrādīja aktrise Laila Kirmuška.