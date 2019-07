Klāt Jūras un Zvejnieksvētki

Šīs nedēļas nogalē, 13. jūlijā, Engurē svinēs Jūras, bet Lapmežciemā – tradicionālos Zvejnieksvētkus. Tiek solītas sportiskas aktivitātes kā lieliem, tā arī maziem, būs svētku gājieni un amatnieku tirgošanās, plaša kultūras programma un visbeidzot – ballēšanās līdz rīta gaiļiem.

Engurē

Visas dienas garumā – no 10.00 līdz 17.00, Engures tirgus laukumā darbosies informācijas centrs, kur interesenti varēs uzzināt, cikos un kurā virzienā doties, lai iespētu uz kādu no pasākumiem. Ap 10.15 pie saieta nama sāksies pulcēšanās ikgadējam gājienam, kas Engures mola virzienā dosies pulksten 11.00. Savukārt Jūras māte ap 11.30 gatavojas kāpt krastā un vest svinētājus uz Auniņparka estrādi, kur 12.00 notiks Engures amatiermākslas kolektīvu un viesu koncerts. Vēl turpat pie mola no 13.00 būs iespēja vizināties ar kuģīti, bet tirgus laukumā darbosies amatnieki, piepūšamās atrakcijas, karuseļi un radošās darbnīcas bērniem, 14.00 – izjādes ar zirgiem.

Kā minēts, svētku ietvaros notiks arī sportiskas aktivitātes – no 10.00 laukumā pie Marijas kalna norisināsies pludmales volejbola sacensības, bet no 14.00 jūras krastā – “ciemu spēles”. 15.00 estrādē būs koncertšovs bērniem «Fantāzijas faktors»; 18.00 uzstāsies grupa «Credo», bet 19.00 – «Līvi» (pēdējie divi – maksas koncerti); vakars pēc 22.00 noslēgsies ar grupu «Colt» un DJ Tomu Grēviņu.

Lapmežciemā

Visas dienas garumā no 10.00 līdz pat 17.30 Lapmežciema stadionā būs īsti sporta svētki. Rīta cēliens vairāk būs atvēlēts sacensībām mazuļiem un bērniem – no 9.30 varēs reģistrēties «Dip-dap» braucienam (līdz 3 gadiem), tam sekos sacensības riteņbraukšanā bērniem līdz 12 gadiem, 11.00 – rāpošanas krosiņš un 11.20 – māmiņu ratiņskrējiens, kas noslēgsies ar burbuļu ballīti. No 12.00 jau varēs reģistrētie jautrajai ģimenes stafetei, zābaku mešanai un citām sacensībām. Pulksten 17.00 stadionā – draudzības mačs futbolā. Sportiskās aktivitātes tradicionāli būs arī estrādē – no 10.00 spēlēs basketbolisti, 15.30 – virves vilkšana un mucu celšana, 17.00 – ielu vingrotāju paraugdemonstrējumi un 17.30 – zumba ar Ingusu. Tradicionālā Neptūna sagaidīšana jūras krastā plānota no 13.30 līdz 14.00, kam sekos gājiens uz estrādi, ko šogad solījuši pavadīt arī motokluba «Savējie» dalībnieki. Pulksten 15.00 būs oficiālā svētku atklāšana un zvejnieku sumināšana, kam sekos deju studijas «Alegorija» svētku sveiciens. Vakara daļā – no 18.00 – Dailes teātra aktieru ansambļu «Ilga» koncerts, deju grupas «Stils», bungu šovs, hip-hop mākslinieka Gacho uzstāšanās un grupas «Rīgas viļņi» priekšnesums. Pusnaktī estrādē – LED šovs un balle kopā ar grupu «Lustīgais blūmīzers». Visas dienas garumā būs atvērts arī Lapmežciema muzejs, darbosies amatnieku tirdziņš, atrakcijas bērniem, no 12.00 – izjādes ar zirgiem.