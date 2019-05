Engures jauniešu deju kolektīvam «Ungurs» – 40+ /FOTO/

Tautisko deju dejotāji ir ļoti īpaša mūsu sabiedrības daļa – azartiska, izturīga un… sargājoša. Turpinot tautiskās dejas tradīciju, viņi to sargā, lai nodotu nākotnei. Tieši tāpēc ikviens no dejotājiem ir pelnījis uzslavas, un tādas dzirdēja ikviens no Engures jauniešu deju kolektīva «Ungurs» bijušajiem un esošajiem dalībniekiem, kas 11. maijā bija pulcējušies salidojumā «Spēlēju dancoju visu savu mūžu…». Vairums no viņiem dejai bija pievērsušies jau bērnībā, tāpēc pirmā kolektīva dalībnieki svinēja tā pastāvēšanas 40+ gadus.

