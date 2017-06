Engurē un Lapmežciemā balso par jau zināmiem politiķiem

Engures novada Lapmežciema un Engures vēlēšanu iecirkņos vēlētāju aktivitāte bijusi gana liela jau pirmsvēlēšanu dienās, kad varēja balsot priekšlaicīgi, jo daudzi skaistās jūnija atpūtas dienas vēlas izmantot dodoties izbraukumā. Engurē priekšlaicīgi bija nobalsojuši 196 vēlētāji no apmēram 2080. Savukārt Lapmežciemā – 150.

Ap 10.00 Engures vēlēšanu iecirknī bija nobalsojuši 120 vēlētāji. Engures pagastā no rīta no 9.00 līdz 10.00 kursēja arī autobuss, lai aizvestu vēlētājus no piejūras ciemiem. Visaktīvāk šo iespēju izmantoja Bērzciemnieki. Pie Engures vēlēšanu iecirkņa pajautājām sešiem cilvēkiem, kuri bija novēlējuši, par kuru sarakstu balsoja. Visi atbildēja, ka par saraktu «Tēvzemei un Brīvībai/ LLNK», jo par otra saraksta deputātu kandidātiem maz kas esot zināms. Turklāt līdzšinējais sasaukums esot gana labi strādājis. Līdzīga vēlētāju aktivitāte bija arī vēlēšanu iecirknī Lapmežciemā, šeit ap 11.00 bija nobalsojuši 90 vēlētāji. Atbildēt uz jautājumu, par ko balsojuši, lapmežciemnieki bija atturīgāki, divi vēlētāji atteicās atbildēt, bet četri līdzīgi, kā Engures iecirknī aptaujātie, teica, ka balsojuši par «Tēvzemei un Brīvībai/LLNK».