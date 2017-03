Engurē atklāts brīvā laika pavadīšanas centrs

1. martā Engures vidusskolas internāta telpās atklāts brīvā laika pavadīšanas centru. Veselību būs iespējams uzlabot, gan sportojot, izmantojot velotrenažierus, gan arī šeit notiks vēderdejotāju grupas nodarbības, arī bērni izmantos šīs telpas dažādu pulciņu nodarbībām. Engurē iecienītas ir galda spēles. Nu spēlētājiem pašiem ir savas telpas, ko viņi var izmantot katru dienu, lai uzspēlētu novusu, dambreti u.c.

Brīvā laika pavadīšanas centra darba laiks tiks pieskaņots tam, lai strādājošiem būtu ērti to apmeklēt. Tas būs atvērts no 15.00 līdz 21.00 vakarā darba dienās, izņemot pirmdienas, bet sestdienās – no 11.00 līdz 18.00.

