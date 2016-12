Bluķa vakars Milzkalnē

22. decembra vakarā Milzkalnē sijāja smalks lietutiņš. Par spīti tam, Milzkalnes daudzdzīvokļu māju pagalmā pulcējās budēlīši no folkloras kopas «Milzkalnieki». Budēlīšiem bija bluķis, ko viņi izvilka caur māju pagalmiem. Attiecībā uz bluķi ir divējādi ticējumi: viens, ka bluķis simbolizē sauli, kuru ļaudis velk augšup, bet otrs, ka caur pagalmiem vilktais bluķis savāc visas nelaimes un likstas. Kad bluķis izvilkts caur māju pagalmiem, to līdz ar visām likstām un nelaimēm sadedzina.

Var jau būt, ka līņāšana baidīja māju iedzīvotājus, bet maz bija to, kas bluķa vilcējiem pievienojās. Budēlīši bluķi izvilka arī caur SIA «Strabag» pagalmu, lai nākamajā gadā ceļu būvētājiem netrūktu darba un mēs varētu braukt pa labiem ceļiem. Tālāk masku gājiens devās uz Šlokenbekas muižu, izvilka bluķi caur muižas pagalmu, tādējādi savācot visas aizvadītā gada neveiksmes. Pie ugunskura pasākuma dalībnieki uz papīra lapiņām uzrakstīja to slikto, no kura katrs nākamajā gadā vēlas atbrīvoties, sasprauda zīmītes bluķī un iecēla to ugunskurā, lai visas nelaimes sadeg un nākamajā gadā mūs nepiemeklē un, protams, lai zūd tumsa un ātrāk atgriežas saule.