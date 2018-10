Atklāj grāmatu, kas veltīta Ragaciemam un zvejniecībai

27. septembra vakarā Lapmežciema kultūras namā notika grāmatas «Sāļumā. Ragaciema jūras karaļa stāsts» atklāšanas svētki. Izvēlētais datums bija zīmīgs, jo tieši šajā dienā tās autoram – Otomāram Kalpiņam – būtu apritējušo 90 gadi.

Pats Otomārs, kurš, kā šajā vakarā daži atcerējās, bijis vīrs ar raksturu un gana kritisks pret dažādām ikdienas parādībām, grāmatu gan nav rakstījis. Viņš savas jaunības, kā arī visas citas atmiņas bija skaidri salasāmā rokrakstā sarakstījis lielās, A4 formāta kantora grāmatās. Tur ir gan stāsti par zvejnieku dzīvi pirmskara Latvijā, gan arī Atmodas ainiņas, kuras nu ir sakārtojusi literāte Rudīte Kalpiņa. Pašai ar Otomāru nav bijušas ārkārtīgi ciešas attiecības – tik vien kā reizēm satikts vasarās Ragaciemā. Tāpat arī par kantoru grāmatām uzzinājusi vien no citiem radiniekiem jeb konkrētāk – no Raita Kalpiņa un, kad darbu jeb grāmatas rakstīšanu uzņēmusies, vēl nav zinājusi, cik daudz darba tajā būs jāiegulda un cik stundu, neatliecot muguru, pie datora jānosēž. Beigu beigās grāmatas rakstīšana izvērtusies par teju vai zvejniecības vēstures pētījumu, kam kalpoja pirmās Brīvvalsts ārkārtīgi informatīvie izdevumi «Zvejnieku Vēstnesis» un «Zvejniecības Mēnešraksts», kur ir viss – sākot no padomiem un jaunākajām tehnoloģijām, beidzot ar statistiku un rokdarbiem zvejnieku sievām.

Prezentāciju ar dziesmām par jūru un ciemiem kuplināja arī sieviešu ansamblis «Selga» Māras Gulbes vadībā. Un drīz vien pēc visiem “paldies“ cilvēkiem un iestādēm, kas palīdzējuši grāmatai tapt, interesenti stājās rindā, lai tiktu pie līdzautores paraksta grāmatā. Tādu bija daudz – katrā gadījumā Lapmežciema muzejā, kura darbinieki ir vieni no pasākuma organizatoriem un kas vēl gaida telpu rekonstrukciju, visticamāk, būtu bijis par šauru.