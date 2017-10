Septembra pēdējā nedēļas nogale Tukuma pusē

Pēdējā septembra nedēļas nogalē aicinām kopīgi atzīmēt Miķeļdienu, aktīvi izkustēties dabā, vērot putnu migrācijas burvību un izbaudīt koncertu baznīcā.

Sestdien, 30. septembrī, no 9.00 līdz pat 15.00 visi aicināti uz Miķeļdienas tirdziņu Tukumā, Talsu ielas 4 stāvlaukumā, savukārt no 12.00 uz koncertu ar dziesmām un dejām «Vai tamdēļ nedziedāju» aicina folkloras un ziņģu kopā «Avots» ar draugiem. Piedalīsies lietuviešu mūzikas kapela «Jurginas», folkloras kopa «Josta», Rucavas sievas un kolektīvi no Viļāniem. Svinēsim rudens svētkus kopā.

Pavadīt dienu brīvā dabā un piedalīties 34. Tukuma kausā orientēšanās sportā 30. septembrī aicina ceļojumu un orientēšanās klubs «Silva». Ierašanās un reģistrēšanās sacensību centrā – Briežacs apkārtnē pie Tukuma no 9.00 līdz 11.00. Kopējais starts distancēs 12.00. Pēc finiša visi orientēšanās dalībnieki tiks cienāti ar gardu zupu. Uzvarētāju apbalvošana ap 14.00. Adrese: Biežacs apkārtne, marķējums no Tukuma-Engures ceļa, pagriezienā uz Sekļa ezeru.

30. septembrī visas dienas garumā no 9.00 līdz 17.00 Jaunmoku pils aicina apmeklēt Zīmes centru. Ekskursija Zīmes centrā kopā ar Lieni Bedrīti sniegs nepiedzīvotas sajūtas un aizvedīs patīkamā atklājumu ceļā pa neparastiem domu un zīmju labirintiem. Paliekošai atmiņai no šī ceļojuma ikvienam tiks izsniegta Zīmes izdruka ar katra personīgo vai ģimenes zīmi. Dalību vēlams pieteikt iepriekš.

Šajā nedēļas nogalē, gan sestdien, gan svētdien dabas izglītības centrs «Meža māja» ikvienu interesentu aicina iesaistīties Eiropas putnu vērošanas dienās Ķemeru nacionālajā parkā. Tajā paredzētas gan tradicionālās putnu vērošanas ekskursijas un radošās darbnīcas, gan izglītojošas nodarbības un migrējošo zosu vērošana.

30. septembrī no 9.00 līdz 13.00, kā arī no 14.00 līdz 18.00 paredzēta putnu vērošanas ekskursija ar autobusu uz Kaņiera ezeru un Dunduru pļavām ornitologa Jāņa Ķuzes vadībā. Pieteikšanās ekskursijai obligāta, jo vietu skaits ir ierobežots! No 11.00 līdz 15.00 dabas izglītības centrs «Meža māja» aicina uz radošajām darbnīcām, putnu spēlēm, orientēšanās uzdevumu, kā arī uz sejas apgleznošanas darbnīcu. Savukārt no 12.30 līdz 13.00 un no 13.30 līdz 14.30 norisināsies putnu būrīšu izvietošanas meistarklases, kuras laikā speciālisti parādīs un pastāstīs, kur vislabāk izvietot putnu būrīšus, kas tajos ligzdo un kādēļ nav par vēlu tos izvietot arī rudenī. No 18.00 līdz tumsai notiks migrējošo zosu vērošana dažādās Ķemeru nacionālā parka vietās. Pieredzējušu speciālistu vadībā nelielās grupiņās paredzēts vērot zosu barus, kas nolaižas uz nakts atpūtu Ķemeru nacionālajā parkā. Pēc pasākuma paredzēta kopīga tējas malkošana pie «Meža mājas» kamīna.

Pasākumi Ķemeru nacionālajā parkā turpināsies arī svētdien, 1. oktobrī, kad no 10.00 līdz 14.00 visi aicinātu uz putnu vērošanu no putnu torņa Kaņiera ezera Riekstu pussalā ornitologa Viestura Vintuļa vadībā. Savukārt no 11.00 līdz 15.00 norisināsies aktivitātes arī dabas izglītības centrā «Meža māja», kur tāpat kā sestdien būs iespēja piedalīties radošajās darbnīcās, putnu spēlēs un izpildīt orientēšanās uzdevumus. Dalībnieku skaits ekskursijās ir ierobežots, tādēļ lūgums tām pieteikties iepriekš.

30. septembra vakarā 17.00 pēc aktīvas, brīvā dabā pavadītas dienas kino cienītāji laipni aicināti uz Šlokenbekas muižu noskatīties Vara Braslas spēlfilmu «Vectēvs, kurš bīstamāks par datoru». 20.00 filma tiks demonstrēta arī Smārdes kultūras centrā.

Mūzikas cienītāji 30. septembra vakarā 19.00 laipni aicināti uz Ievas Akurāteres koncertu Tukuma evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Tajā piedalīsies arī Matīss Akuraters un Leons Sējāns. Ieeja koncertā par ziedojumiem baznīcas atjaunošanai.

1.oktobris ir īpaša diena Pastariņa muzejam, jo šajā dienā aprit 50 gadi kopš muzeja atvēršanas. Par godu šim notikumam 12.00 visi interesenti ir mīļi gaidīti Pastariņa muzejā, lai apskatītu ekspozīcijas un izstādes, bet 14.00 visi aicināti doties uz Zentenes kultūras namu, kur notiks svinīgs koncerts un apsveikumi.

Ja esat teātra cienītājs, tad 1. oktobrī 15.00 aicinām doties uz Tukuma pilsētas Jaunatnes teātra «Brīvā versija» izrādi «Negaidījām». Iestudējums veidots pēc N. Gogoļa lugas «Revidents» motīviem. Adrese: Tukuma pilsētas Kultūras nams, mazā zāle «Azote», Lielā iela 1, Tukums.

Svinam rudens sākumu kopā! Uz Tukumu pēc smukuma!