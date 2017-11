Latvijas svētku nedēļas nogale Tukumā un apkārtnē

Šajā nedēļas nogalē, kad Latvija svin savu 99. dzimšanas dienu, dažādos svētku pasākumus aicinām apmeklēt arī Tukuma pilsētā un apkārtnē, lai sajustu mūspuses īpašo noskaņu un izbaudītu svētku gaisotni.

Jau visas šīs Patriotiskās nedēļas laikā svētku noskaņu un ēdienus sarūpējušas Tukuma un apkārtnes kafejnīcas un restorāni. Tā īpašus latviešu tradicionālos ēdienus šajā patriotiskajā nedēļā piedāvā restorāns «Tuckum» un, pasūtot otro ēdienu, iespēja iegādāties divus karstvīnus par viena cenu. Adrese: Brīvības laukums 2, Tukums.

Arī Tukuma ledus halles kafejnīcā visu šo nedēļu esat laipni aicināti nobaudīt īpašo svētku – latviešu virtuvi. Adrese: Stadiona iela 3, Tukums.

Īpašu svētku piedāvājumu saviem apmeklētājiem no 17. līdz 19. novembrim sarūpējis arī restorāns-bārs «Smukausis» Tukumā. Adrese: Pils iela 9, Tukums.

Tāpat uz īpašu latviešu tradicionālo ēdienu baudīšanu šajā nedēļā līdz pat 17. novembrim aicina Jaunpils pils.

Kafejnīca «Merci Kafe» piektdienas, 17. novembra, un sestdienas, 18. novembra, vakarā aicina uz latviešu filmu vakariem ar gardām latviskām uzkodām un īpaši latviskiem kokteiļiem. Adrese: Pils iela 13, Tukums.

Restorāns «Valguma pasaule» no piektdienas, 17. novembra, līdz pirmdienai 20. novembrim, aicina uz svētku maltīti – īpašu četru kārtu ēdienu.

Arī restorāns «Terase» Pūrē aicina kopā nosvinēt Latvijas 99. dzimšanas dienu. Svinības sāksies sestdien, 18. novembrī, no 15.00, savukārt no 17.00 svētku noskaņu papildinās saksofonists Guntis Brancis. Šim vakaram šefpavārs Nauris Hauka ir sagatavojis īpaši 4 kārtu ēdienkarti. Adrese: Restorāns «Terase», Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads.

Līdz 18. novembrim Tukuma pilsētas vēstures muzejs «Pils tornis» Patriotiskās nedēļas ietvaros visus pilsētas iedzīvotājus un viesus aicina bez maksas salocīt un iegādāties savu sarkanbaltsarkano lentīti un kā īpašu dāvanu valsts svētkos muzejs dāvina apmeklētājiem – 18. novembrī bezmaksas ieeju Pils tornī. Muzejā iespēja aplūkot ekspozīcijas un izstādes: «Nākamā pietura – Tukums», «Savējo stāsti, ne svešo», «Vēstules nākamībai», kā arī klātienē apskatīt 1967. gadā Ļeņina pieminekļa kapsulā ievietotās vēstures liecības. Vides objektā «No pagātnes uz nākotni» apskatāmi Tukuma Raiņa ģimnāzijas audzēkņu latviskie zīmējumi. Skolēniem un studentiem bez maksas.

No ceturtdienas, 16. novembra, līdz mēneša beigām Tukuma Audēju darbnīcas izstāžu zālē apmeklētājiem apskatāmi divi sakomplektēti tautastērpi, kas atbilst Tukuma apriņķim. Šis ir Tukuma audēju veikums – dāvana valsts dzimšanas dienai projekta «Pa ceļam uz Latvijas 100 gades svētkiem» ietvaros. Tērpu autores ir Agita Pumpure, Marita Dubiniauska, Agrita Kunkulberga, Daiga Eglīte, Valda Kāle, Ruta Švampe. Apavus darinājuši meistari no Rēzeknes. Tautastērpu komplekti top, gatavojoties Latvijas simtgades Dziesmu un deju svētkiem. Tukuma Audēju darbnīca, Tidaholmas iela 3, Tukums.

Piektdien, 17. novembrī, visi interesenti laipni aicināti Tukuma Raiņa ģimnāzijas laika kapsulas, kas iemūrēta skolas ēkas sienā 1967. gadā, atvēršanas pasākumu. Pasākuma sākums 12.30 ar svētku koncertu «Es mīlu Latviju savu» ģimnāzijas aktu zālē. 14.00 paredzēta atmiņu kamola ritināšana par laika kapsulas iemūrēšanu 1967. gadā. Laipni aicināti visi interesenti un it sevišķi tie, kuri bija aculiecinieki šīs kapsulas iemūrēšanas pasākumā kā skolnieki, skolotāji vai pilsētas iedzīvotāji. Adrese: Tukuma Raiņa ģimnāzija, J. Raiņa iela 3, Tukums.

Tukuma bibliotēkā piektdien, 17. novembrī, 16.00 būs iespēja tikties ar Latvijas Republikas 2. valsts prezidenta Gustava Zemgala mazmazdēliem Filipu un Mārtiņu Andersoniem no ASV, kuri aicinās ikvienu uz «Sarunu par Latviju, kas bija, ir un būs…». To vadīs Arnis Šablovskis. Aicināti visi labas gribas un patriotiski noskaņoti interesenti. Adrese: Tukuma bibliotēka, Šēseles iela 3, Tukums.

Svinīgos pasākumus par godu valsts dzimšanas dienai dažādās vietās novadā sāks svinēt jau piektdienas, 17. novembra vakarā. Sākot no 18.00 – svētku pasākumi ar svinīgām uzrunām, apbalvojumiem un vakara balli, piedaloties dažādām grupām un dziedātājiem norisināsies gan Džūkstes, Slampes un Lestenes kultūras namos, gan arī Jaunsātu, Pūres, Zentenes, Irlavas un Tumes kultūras namos. Piektdien no 19.00 svētki tiks svinēti arī Jaunpils pilī un Šlokenbekas muižā. Vairāk informācijas par pasākumu katrā vietā Tukuma novada teritorijā skatīt www.tukums.lv, par Jaunpils pils pasākumu www.jaunpils.lv, bet par pasākumu Šlokenbekas muižā www.enguresnovads.lv

Svētku diena – 18. novembris Tukumā iesāksies ar ekumēnisku dievkalpojumu Tukuma evaņģēliski luteriskajā draudzē 11.00. Tajās piedalīsies dažādu konfesiju mācītāji. Adrese: Brīvības laukums 1, Tukums.

Vakarā no 18.00 kā ierasts Tukuma centrā – Brīvības laukumā ikviens aicināts iedegt svecītes, bet 19.00 Tukuma pilsētas kultūras namā notiks svinīga Tukuma novada Domes apbalvojumu pasniegšanas ceremonija un uzstāsies koklētāju ansamblis «Austriņas». Savukārt 21.00 visi laipni aicināti uz pulcēšanos Katrīnas laukumā, lai kopā vērotu svētku salūtu. Adrese: Tukuma pilsētas Kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums.

Sestdien, 18. novembra, vakarpusē svinīgi pasākumi ar koncertu un balli norisināsies arī Engures kultūras namā un Lapmežciema tautas namā. Engurē visi iedzīvotāji un viesi aicināti turpināt aizsākto valsts svētku tradīciju un veidot sveču ceļu līdz jūrai.

Svētdien, 19. novembrī, kā papildinājums svētkiem Tukuma ledus halles 2. stāvā norisināsies «Garšu festivāls». Tajā piedalīsies mūsu reģiona mazie pārtikas ražotāji un piedāvās gardas lietas – piparkūkas, pīrāgus, sierus, pašceptu maizi, skābētus kāpostus, zivis, karstu kafiju, karstvīnu un vēl daudz citu gardumu. Apmeklētājiem paredzētas arī dāvaniņas svētku priekiem no mūsu amatu meistariem. 13.00 tiks piedāvāti manasgaršas.lv demonstrējumi – meistarklase garšvielu maisījumu pagatavošanā. Tajā tiks piedāvātas labākās bio un konvencionālās garšvielas no visas pasaules, stāstīts par to ietekmi uz veselīgu un sabalansētu uzturu. Adrese: Tukuma ledus halle, 2. stāvs, Stadiona iela 3, Tukums.

Taču 15.00 visi teātra cienītāji aicināti uz Tukuma Jaunatnes teātra «Brīvā versija» izrādi «Negaidījām». Iestudējums veidots pēc N. Gogoļa lugas «Revidents» motīviem. Viena vakara vīpsnā būs gan “svojaku” alkas, gan centieni, gan bailes, gan krīze. Adrese: Tukuma pilsētas Kultūras nama mazā zāle «Azote», Lielā iela 1, Tukums.

Svinam svētkus kopā! Uz Tukumu pēc smukuma!