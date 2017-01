Kad citi nodarbojas ar mājas rūpēm, Tukuma pirmsskolas skolotājas mācas

Ir jāpiekrīt Stīvena Presfīda teiktajam, ka ikviens no mums šajā pasaulē ierodas, apveltīts ar izteiktu un neatkārtojamu individualitāti, unikālu dvēseli un savu misiju. Mums ir darbs, kas jāpaveic, aicinājums, kuram jāseko; savs “es”, kas jāatrod. Jau no paša dzimšanas brīža mēs esam tie, kas esam, un tas nosaka mūsu likteni. Mūsu uzdevums šajā dzīvē ir nevis veidot no sevis ideālu, bet noskaidrot, kas mēs patiesībā esam un ko mēs varam dot citiem. Ja esam dzimuši, lai zīmētu, mūsu uzdevums ir kļūt par māksliniekiem. Ja esam dzimuši, lai audzinātu bērnus, mūsu darbs – būt vecākiem un skolotājiem.

Tieši tāpēc Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē «Vālodzīte» šā gada 21 janvārī tika organizēti kursi skolotājiem par tēmu «Sešgadīgo bērnu ritmiski muzikālā darbība pirmsskolā» (un nu jau otrā daļa).

Kursa pasniedzēja, Baiba Brice, Mag. paed., mācību līdzekļu: «Pirkstiņu rotaļas», «Spēlējiet, spēlmanīši», «Tipu, tapu, dziesmiņa», «Rotaļas ar ritmiem», «Skaņu pasakas un ritma rotaļas», «Vingrosim ar dziesmiņu!» autore, Talsu pirmsskolas izglītības iestādes «Pīlādzītis» mūzikas skolotāja. Laipni piekrita dalīties pieredzē un iepazīstināt ar dažādām pieejām bērnu radošās darbības sekmēšanā.

Pieprasījums no skolotāju puses ir pietiekošs, tieši tāpēc notiks atkārtota kursu organizēšana 25.02.2017. Paldies PII «Vālodzīte» vadītājas vietniecei izglītības jomā Ievai Puhaļskai par palīdzību pasākuma organizēšanā un protams paldies pozitīvajām kursu dalībniecēm!

Lai bērniem jaukas un radošas skolotājās!