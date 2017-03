Irlavā zemledus copmaņi izmakšķerē 18 kg zivju

Lai arī pavasaris nule kā tuvojas straujiem soļiem, zemledus makšķernieki steidz sagādāt sev svētkus. Tā darījuši arī irlavnieki, uzrīkojot teju vai ikgadējo Irlavas atklāto čempionātu zemledus makšķerēšanā Vienības dīķī.

Jāsaka, ka šoreiz ar izvēli trāpīts tieši desmitniekā. Lielais aukstums jau bija rimis un daži grādiņi mīnusos bija tas, kas vajadzīgs zemledus copei. Uz starta stājās 25 dalībnieki no tuvienes un tālienes (Jaunpils, Kaķeniekiem, Slampes, Irlavas, Tukuma, Rīgas, Smārdes, Sēmes, Tumes). Trīs stundas šoreiz pagāja nemanot, jo, atrodot pareizo āliņģi, par bezdarbību neviens nevarēja sūdzēties. Līdakas šoreiz ieskaitē negāja un tika laistas atpakaļ. Tādas tikai divas arī trāpījās. Rezultātam derēja visas pārējās zivis, kas šoreiz galvenokārt bija asari un raudas. Vislielākais pārsteigums bija pēc lomu svēršanas, kad izrādījās, ka pirmo trīs vietu ieguvēju lomu svars atšķīrās tikai pa 74 gramiem. Tātad vismazākais asarītis izšķīra godalgoto vietu secību. Un tā, lielākā zivs, kas šogad izvilkta, ir 106 gramus smags asaris – to izvilcis Vasīlijs Pravdivecs no Kaķeniekiem, kurš saņēma īpašo balvu no interneta veikala «NEO shop». Bet par čempionāta uzvarētāju kļuva Ivars Tiļļa no Jaunpils (loma kopsvars 2,892 kg), 2. – Jānis Sudrabiņš no Irlavas (2,874 kg), 3. – Artūrs Millers (2,818 kg). Kopējais lomu svars – 18,052 kg!

Uzvarētāji saņēma diplomus un piemiņas balvas, kas apstiprina čempionāta titulus, kā arī īpašās balvas no sacensību atbalstītāja «SIA Merten» jeb no copes veikala «Vakko».

Pēc veiksmīgās copes visus gaidīja karsta zupa un, daloties makšķernieku stāstos, nonācām pie atziņas, ka reizi gadā satikties uz ledus organizēti ir jau neatņemama tradīcija un vajadzība.

Paldies Guntim Ķimenim par iespēju copēt viņa apsaimniekotajā dīķī, kā arī makšķerniekiem un atbalstītājiem par jauki kopā pavadīto dienu!