Irlavā noticis Zemgales kauss šautriņmešanā

11. martā Irlavas sporta namā jaundibinātā biedrība «DK Irlava» rīkoja Zemgales kausa izcīņas posma sacensības šautriņu mešanā. Šīs bija pirmās Irlavas šautriņu metēju organizētās nopietnās sacensības. Redzot cilvēku entuziasmu, Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde palīdzēja ar sacensību inventāra iegādi, izveidojot 14 sacensību vietas. Jauno sacensību vietu ieradās izmēģināt 41 sportists (28 vīrieši un 13 sievietes).

Pēc pašu dalībnieku teiktā “Latvijas TOP 16 bija ieradušies pilnā sastāvā.” Atzinīgus vārdus par Irlavas sportistu entuziasmu un jaunizveidoto sacensību vietu teica arī Latvijas Dārta federācijas prezidents Oskars Kovaļevskis. Sacensību galvenā vadītāja Reno Rogas pieskatīts, irlavnieku organizētais sacensību posms līdz uzvarētāju noskaidrošanai ilga astoņas stundas. Par sacensību posma uzvarētāju vīriešiem kļuva Latvijas čempiona titula īpašnieks no Priekules Aigars Strēlis. Sieviešu sacensībās uzvarēja Anda Seimane no Jēkabpils. No pašmāju sportistiem vislabāk veicās Ilzei Ozolai, kas ierindojās 4. vietā. Vīriešu konkurencē 5./ 6. vietu dalīja Gunārs Grauze, bet 9./12. vietu – Gatis Ozols. Vēl no Irlavas startēja Sandis Kipens un Juris Alenčiks, kuriem dalība šādas raudzes turnīrā bija lieliska pieredze, lai saprastu, “kā tās lietas notiek”.