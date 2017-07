Džūkstes VPDK «Pūces» un kapela «Danču spēle» koncertē Prāga

VPDK «Pūces» no 17. līdz 21. jūlijam devās ekskursijā, lai piedalītos un uzstātos koncertā Čehijā, Prāgā, Mūzikas nedēļas ietvaros. Koncertējām kopā ar tautas mūzikas ansambli «Danču spēle» no Tukuma, kuru vada Armands Krievs, un latviešu tradīciju kopu «Skance» no Kauguriem, kuru vada Ārija Zeltiņa.

Koncerts notika 19. jūlijā Letenske parkā (Letenské sady).

Tā kā kapelas atskaņotie skaņdarbi un ansambļa dziedātās dziesmas bija ļoti daudzveidīgas, tad mūsu kopīgi izveidotā koncertprogramma bija gana interesanta. Pasaulē tiek veltīta liela uzmanība nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai, kas jo īpaši 21. gadsimtā ir apdraudēts. Mūsu kolektīva mērķis bija kaut nedaudz iepazīstināt citu tautu pārstāvjus ar īpašajām latviešu radītajām vērtībām.

Savukārt mēs brīvajā laikā iepazināmies ar čehu tautas tradīcijām, arhitektūru un baudījām šīs tautas viesmīlību. Apmeklējām pazīstamāko SPA kūrortu Čehijā Karlovi Vari. Tā ir pilsēta, kas kādreiz dēvēta arī par Karlsbādi, aptuveni 120 kilometrus no Prāgas. Šīs vietas bagātība ir minerālavotu ūdens, kas tiek izmantoti viesu lutināšanā un veselības atgūšanā. Mājup ceļā devāmies uz Drēzdeni – Saksijas federālās zemes galvaspilsētu, vēsturiskā Saksijas kūrfirstu un karaļu rezidenci, kas slavena ar mākslinieku un zinātnieku sasniegumiem, sākot no senlaicīgā baroka līdz pat moderniem informācijas tehnoloģiju risinājumiem.

Tas paliks kā neaizmirstams vasaras piedzīvojums ar pozitīvām atmiņām.

Aicinām visus dejotgribētājus pievienoties mums. Uz tikšanos 5. septembrī Džūkstes kultūras namā!

VPDK vadītāja Evita Skavronska

P.S. Ar šo uzstāšanos «Pūces» noslēdza savu deju sezonu, bet «Danču spēlēm» vēl priekšā festivāls Aizkrauklē, kas notiks jau šo sestdien, 29. jūlijā.