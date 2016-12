Ceturtās Adventes nedēļas nogale Tukumā un apkārtnē

Pavisam nemanot pietuvojusies 4. Advente un Ziemassvētki arī jau pavisam tuvu. Tas manāms arī dažnedažādu, Ziemassvētkiem veltītu pasākumu piedāvājumā arī mūspusē. Atliek tik izvēlēties sev tīkamāko un varbūt apvienot to ar izkustēšanos brīvā dabā, piemēram, izbaudot slēpošanas priekus atpūtas kompleksā «Milzkalns», kurš pagājušajā nedēļas nogalē uzsāka savu sezonu. Tikai pasekojiet līdzi laika apstākļiem un aktuālākai informācijai www.milzkalns.lv!

Tāpat kā iepriekšējās Adventes nedēļas nogales sestdienā arī šonedēļ – sestdien, 17. decembrī, no 10.00 līdz 16.00 pie sevis aicina Pastariņa muzejs, lai kopīgi pēc latviskajām tradīcijām gatavotos svētku svinēšanai ziemas saulgriežu skoliņā. Šajā nedēļas nogalē būs iespēja gatavot Ziemassvētku rotājumus, kā arī darīt citus radošus darbiņus un piedalīties ziemas saulgriežu rotaļās. Savukārt svētdien, 18. decembrī, no 13.00 Pastariņa muzejs piedāvā Ziemas saulgriežu ieskaņas pasākumu, kurā apmeklētājiem būs iespēja cept piparkūkas, darināt rotājumus, apgūt Ziemas saulgriežu dziesmas un rotaļas, kā arī piedalīties bluķa vilkšanā. Adrese: Pastariņa muzejs, «Bisnieki», Dzirciems, Tukuma novads.

Lai iegādātos orģinālas un pašdarinātas dāvanas, sākot no šīs nedēļas nogales jādodas un Kandavu, kur no 15. līdz pat 28. decembrim norisināsies «Ziemassvētku dāvanu tirgus 2016». Tajā būs iespēja iegādāties vairāk nekā 5000 unikālus, kvalitatīvus roku darinājumus no gandrīz pus Latvijas. Adrese: Kandavas novada muzejs, Talsu iela 11, 2.stāvs, Kandava, Kandavas novads.

Bet vēl pirms tam – piektdien, 16. decembrī, – visi interesenti, kam tuva mūzika, aicināti uz Tukuma pilsētas vēstures muzeju «Pils tornis», kur 13.00 būs iespēja noklausīties mūzikas pedagoģes Ritas Lazares lekciju «Mūzika, Tu un nezināmais». Lekcijā būs iespēja uzzināt par mūzikas nozīmi un dziedāšanas ietekmi personības attīstībā. Adrese: Brīvības laukums 19A, Tukums.

Uz vēl vienu interesantu lekciju par tēmu «Maskošanās tradīcijas Latvijā» piektdien, 16. decembrī, 18.30 aicina «Sajūtu lāde». Pasākumā viesosies Latvijas folkloras biedrības vadītājs, folkloras kopas «Grodi» vadītājs Andris Kapusts un zinātņu doktore, grāmatas «Maskas un maskošanās Latvijā» autore Aīda Rancāne. Adrese: Pasta iela 11, 2. korpuss, 2. stāvs, Tukums.

Galerija «Durvis» sestdien, 17. decembrī, 13.00 aicina uz Agijas Stakas ilustrāciju un suvenīru izstādes «Bilžu grāmata» atklāšanu. Izstādē skatāmas mākslinieces dažādās tehnikās zīmētas, dažādos gados iznākušas, dažādu autoru grāmatu ilustrācijas. Pēc izstādes atklāšanas Agijas Stakas radošā darbnīca Ziemassvētku apsveikumu kartiņu veidošanā. Līdzi jāņem flomasterus, zīmuļus vai krītiņus, kā arī papīru, līmzīmuli un šķēres. Adrese: Brīvības laukums 21, Tukums.

Savukārt 17.00 uz Ziemassvētku koncertu «Kamēr svecītes deg…» aicina Tukuma pilsētas kultūras nams. Koncertā piedalās deju kolektīvi «Svīta», «Vidums», dāmu vokālais ansamblis, popgrupa «Punktiņi», folkloras un ziņģu kopa «Avots», kā arī pūtēju orķestris «Tukums». Būs sirsnīgs un košs pasākums. Adrese: Lielā iela 1, Tukums.

Uz Ziemassvētku koncertu aicina arī Tukuma luterāņu baznīca, kur sestdien, 17. decembrī, 19.00 jauktā kora «Gavile» un draugu izpildījumā tiks izdziedāta K. Sensāna «Ziemassvētku kantāte». Adrese: Brīvības laukums 1, Tukums.

Ceturtajā Adventē – svētdien, 18. decembrī, 12.00 uz tradicionālo Tukuma muzeja gada noslēguma pasākumu «Zelta svētdiena» aicina Durbes pils. Pasākuma programmā: Tukuma muzeja gada balva «Muzeja nagla 2016» pasniegšana, iestudējums «Septiņas personības ceļā uz Latvijas valsts simtgadi», kurā piedalās Zane Jančevska (Paula Jēgere-Freimane), Kārlis Reijers (Volfgangs Dārziņš), Santa Jākobsone (pianiste), Gerda Stūre (māksliniece). Noslēgumā koncerts «Adventes brīnuma gaidās». Adrese: M. Parka iela 7, Tukums.

Uz Ziemassvētku koncertu Tukuma kultūras namā svētdien, 18. decembrī, 13.00 gaidīti Tukuma mākslas skolas tautas deju kolektīva «Luste» atbalstītāji. Koncertā tiks izdejots stāsts «Kur meklēt Ziemassvētku brīnumu». Tajā piedalīsies arī bērnu un jauniešu deju kolektīvs no Pluņģes «Žirgineliai». Adrese: Lielā iela 1, Tukums.

Adventes svētdienā pie sevis ciemos aicina arī atpūtas komplekss «Valguma pasaule», kur no 13.00 tiek piedāvāts kopīgi izdzīvot Ziemassvētku Saules pasaku Valguma pasaules Goda laukumā. Šajā dienā laukums iemirdzēsies Adventa gaismās – sveču liesmiņās, egļu rotaļās, ziemas saulgriežu ugunskuros. Te smaržos piparkūkas, karstvīns un kanēlis ābolu sulā. Tāpat katrs varēs nogaršot Saules plāceni. Būs iespēja sēsties romantiskās foto kamanās, izliet savu īpašo Ziemassvētku sveci, vīt Valguma lielo Sauli, maskoties un fotografēties, iejūtoties budēļu tēlos, minēt mīklas, aiznest savu gadumijas vēlēšanos un uzticēt Lielo cerību kokam kā arī iegādāties dāvaniņas mīļajiem. Adrese: Valguma pasaule, Smārdes pagasts, Engures novads.

Pašā svētdienas noslēgumā – 18.00 Tukuma novada Domes ēkā būs iespēja noklausīties labdarības koncertu «Prieks. Miers. Mīlestība». Koncertā piedalās Kristīne Prauliņa un mūziķi Romāns Vendiņš, Andris Buiķis, Jānis Kalniņš, Reinis Ozoliņš. Programmā: Raimonda Paula dziesmas no albuma «Melns ar baltu», džeza standarti + soul un blūza mūzikas klasika. Adrese: Talsu iela 4, Tukums.