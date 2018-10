Žēl bērzu, kuriem saknes tiek nobraukātas

Lasītājs jautā: Dzīvoju Meža ielā 2 – daudzdzīvokļu mājā, un mani ļoti satrauc tas, ka sētas pusē, ceļa malā, tiek novietotas automašīnas tieši uz koku saknēm, un tas jau notiek gadu gadiem. Vai tiešām nav iespējams uzlikt vismaz zīmi, ka stāvēt tur ir aizliegts?

Ar šo iedzīvotāja jautājumu vērsāmies pie Tukuma novada domes. Turklāt – divas reizes, jo pirmoreiz laikam devām neprecīzas norādes par cietušajiem kokiem, jo saņēmām skaidrojumu par daudzdzīvokļu mājas teritoriju: “Lai jautājumu par Meža ielu 2 skatītu satiksmes drošība komisijā, par ceļa zīmes uzstādīšanu, nepieciešams uzrakstīt iesniegumu, kuram piekrīt (vai par kuru nobalso, vai paraksta) vismaz trīs ceturtdaļas no visiem Meža ielas 2. daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem. Līdz ar to atbilstoši dzīvokļu īpašuma likuma 17. panta 7¹ daļai, lai pieņemtu lēmumu par šā likuma 16. panta otrās daļas 2. punktā minētajiem jautājumiem, nepieciešams, lai “par” nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vismaz trīs ceturtdaļas no visiem dzīvokļu īpašumiem.”

Tad Tukuma domē vērsāmies vēlreiz un ar vēl detalizētāku aprakstu. Un nu no Tukuma novada domes sabiedrisko attiecību speciālistes Sintijas Zekundes saņēmām šādu atbildi: “Ir noskaidrota atbilde uz iedzīvotāja jautājumu par Meža ielas 2 ceļmalā stāvošajām mašīnām (kas traumē bērza saknes). Posms no Raudas ielas līdz iebrauktuvei uz Tukuma VSAA nav Meža ielas 2 kopīpašuma teritorijā. Tas pieder «Tukuma slimnīcai», līdz ar to arī ceļa nomale, kurā aug bērzi, ir slimnīcas teritorija. Šis jautājums tika skatīts 11. septembra Satiksmes organizācijas un kustības drošības komisijā. Tika pieņemts lēmums, ka ceļa nomalē tiks novietota 326. ceļa zīme («Apstāties aizliegts»). Pēc būtības vieta, kur tiek novietotas mašīnas, ir zaļā zona, bet diemžēl tā ir izbraukāta un pēc tādas vairs neizskatās.”