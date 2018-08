Vai būs vietas bērnudārzā?

– Ir jau augusta vidus, taču nav nekādas informācijas no Izglītības pārvaldes par to, kā uz priekšu virzās bērnudārzu rinda. Apskatījos pārvaldes mājas lapā, bet tur pēdējo reizi informācija rindā mainīta 31. maijā, taču no tā laika ir pagājuši divarpus mēneši. Vai tiešām līdz pat šim brīdim – augusta vidum – nenotika neviena sēde, kurā tiktu piešķirtas vietas bērnudārzos? Viena daļa bērnu taču no bērnudārziem ir aizgājuši, un tūlīt sāks mācības skolā, bet kas notiks ar viņu atstātajām vietām?

Ar jautājumiem vērsāmies Tukuma novada Izglītības pārvaldē un pārvaldes vadītāju Normundu Reču lūdzām komentēt situāciju gan ar bērnudārzu rindu, gan pārvaldes darbinieku atvaļinājumiem.

Sadalītas 55 vietas

– Tātad – vecāku lielākā neizpratne ir par to, kāpēc no 31. maijā bērnudārzu rindā nav nekādu izmaiņu? Vai kopš tā laika neviena sēde nav notikusi?

– Vasarā sēdes nerīkojam tādēļ, ka šajā laikā bērnus masveidā bērnudārzos nevar uzņemt. Tas saistīts ar to, ka pedagogiem ir jānodrošina astoņu nedēļu garantētais atvaļinājums, kā arī tāpēc, ka, piemēram, jūlijā lielākā daļa bērnudārzu bija slēgti, izņemot «Lotti» un «Pepiju», kur iepriekš pieteikto bērnu skaits bija liels un vairāk bērnu tur uzņemt nevarēja. Vasara ir tāds laiks, kad darba grafiks ir nedaudz citādāks nekā pārējā laikā.

– Iespējams, vecāki tikai daudz ātrāk gribētu zināt, vai no septembra būs bērnudārzs vai nē, lai laikus problēmu risinātu. Viņiem ir svarīgi redzēt, ka rinda virzās uz priekšu.

– Izmaiņas rindā ir notikušas – uzņemšanas sēde notika pagājušajā ceturtdienā, 9. augustā, kurā tika piešķirtas 55 vietas: 2012. gadā dzimušo bērnu grupā tika piešķirta viena vieta, 2013. – 6, 2014. – 9, 2015. – 10, 2016. – 22, 2017 – 7.

– Bet vēl otrdienas, 14. augusta, vakarā, kad cilvēki zvanīja uz redakciju, un trešdien, kad šo informāciju pārbaudījām, izmaiņu nebija.

– Tā kā darbinieks ir atvaļinājumā, izmaiņas sarakstos nav izdarītas. (Pēc sarunas N. Rečs informēja, ka izmaiņas rindā ir izdarītas. – Red.) Taču katram vecākam individuāli, kura bērnam ir piešķirta vieta, tiek paziņots; vecākiem tiek dots laiks, kurā viņiem bērns bērnudārzā ir jāpiesaka. Ja tas noteiktā laikā tas netiek izdarīts, bērns atgriežas rindā un viņa vietu piešķir no rindas nākamajam. Augusta beigās tiek plānota nākamā sēde, kad būs informācija par neaizpildītajām vietām.

– Taču vairāk par šīm 55 vietām patlaban nav plānots piešķirt?

– Kamēr nebūs bērnudārza Vārtu ielā – nē. Tā kā bērnudārzā «Pasaciņa» ir plānoti remontdarbi, šī bērnudārzā bērni tiks izvietoti citās pirmsskolas izglītības iestāde.

Pēc Vārtu ielas 3 remonta – vēl 88 vietas

– Cik vietas jūs paredzat Vārtu ielā 3, kad šī ēka tiks izremontēta?

– Tur būs četras grupas 2015. un 2016. gadā dzimušajiem bērniem, kopā 88 vietas. Un darba vietas: astoņas grupu skolotājas, logopēds, mūzikas un sporta pedagogi, četri skolotāju palīgi un tehniskie darbinieki.

– Vai Sēmes skoliņā ir brīvas vietas?

– Sēmē visdrīzāk visas vietas būs aizpildītas, jo vecāki labprāt šo bērnudārzu izvēlas – vairāk nekā 30 vecāku savus bērnus ved ar savu personīgo transportu, par ko maksājam kompensāciju, tāpat kā uz citiem lauku bērnudārziem.

– Vai šobrīd vēl brīvas vietas kādā no pagastu bērnudārziem?

– Pūres bērnudārzā «Zemenīte« šobrīd tiek remontēta tā ēkas daļa, kur iepriekš bija ambulance; tur būs viena grupa ar 22 bērniem, kurā būs bērni no esošajām grupām, bet vēl kādas desmit vietas varētu būt brīvas. Tumes bērnudārzā ir dažas brīvas vietas, vietas ir arī Vaskos un Jaunsātos, taču tur jārēķinās ar attālumu un uz Jaunsātiem – ar grantētu ceļu.

– Un cik bērnu vēl gaida rindā?

– Pēc mūsu aprēķiniem, kad būs uzņemti Vērtu ielas bērni, aktuālajā rindā vēl paliktu ap 106 bērniem.

– Risinājums?

– Situāciju atrisinās piebūve pie «Pasaciņas», kur plānotas vismaz 60 vietas, un otra piebūve pie «Vālodzītes» – vismaz 20 bērniem. Taču nav tā, ka šī problēma arī iepriekš nav risināta – divas grupas atklājām Tukuma 3. pamatskolā, vispārējās izglītības grupas «Taurenītī», papildus bērni uzņemti pilsētas bērnudārzos un 30 bērnu – Sēmes skoliņā un pie auklītēm ir gandrīz 60 bērnu. Ar visiem šiem pasākumiem papildus ir izveidotas vairāk nekā 100 vietas, taču aktuālā rinda nemazinās. Tajā arvien ir ap 100 bērnu.

– Uz lauku bērnudārziem pašvaldība maksā kompensāciju vecākiem, kas bērnus ved ar savu transportu. Cik liela tā ir?

– Uz Tumi tie ir 2,56 eiro dienā, uz Sēmi – 3,20 dienā, Vaskiem un Pūri – 5,40 eiro dienā un Jaunsātiem – 4,80 eiro dienā, tikai no šīs summas tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.