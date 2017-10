Slampes koģenerācijas stacija rada lielu troksni

Jautā lasītājs: – Sakiet lūdzu, kāpēc Slampes jaunā koģenerācijas stacija ir tik skaļa? Un vēl viens jautājums – koģenerācijas stacija visu laiku strādā, tad kāpēc tā laikus jau nenodrošināja apkuri, bet ļāva cilvēkiem salt?

Redakcija: SIA «Tukums REN», ierīkojot šo koģenerācijas staciju, jau ir ņēmis vērā to, ka varētu būt troksnis, tāpēc ierīkos valni no zemes, kas no tā pasargā. Kas attiecas uz apkures sezonas sākumu, iedzīvotājiem jāņem vērā, ka tikai viens vien cilvēks diez vai varēs vēlēties, lai sāk apkures sezonu. Tas, ka koģenerācijas stacija jau strādā, ir fakts un iegūtais siltums tiek izmantots šķeldas žāvēšanai.”