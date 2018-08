Mašīnas divās rindās un atkritumi – jāpieskata pašam?

Lasītājs jautā: Pie Kurzemes ielas basketbola laukuma cilvēki ir salikuši mašīnas divās rindās, ko patiesībā nedrīkst darīt. Kā ir Rīgā, ja pie mājas ir nolikta mašīnas, atnāk pašvaldības policija un izmēra… ja nav trīs metri līdz otrai malai tad uzliek sodu. Jo ātrā palīdzība vai ugunsdzēsēji savādāk nemaz netiek garām. Bet ko mums divās rindās saliek, tā vietā lai liktu garāžas vai stāvlaukumos, katrs grib mašīnu piebraukt pie sava dzīvokļa durvīm, ja varētu tad arī iebrauktu dzīvoklī. Man ir jautājums pašvaldības policijai, kas traucē šiem iedzīvotājiem uzlikt sodu? Vēl gribētu apjautāt kas traucē pašvaldības policijai atnākt uz Spartaka ielu 26, kur stāvlaukums un atkritumu urnas, atnākt privātās drēbēs un sastādīt kādus 20 protokolus, tiem kas ved no privātmājām atkritumus un gāž ārā daudzdzīvokļu mājas konteineros, par ko mēs pēc tam maksājam. Es jau par to jautāju sapulcē, man teica, lai es eju un vaktēju, bet vai man pensionāram ir kaut kas jādara, es jau savu laiku esmu nostrādājis.

Lai noskaidrotu situāciju sazinājāmies ar Tukuma pašvaldības policijas priekšnieku Armandu Hohfeldu. Pirmais jautājums viņam radās par to, kā tas ir domāts – divās rindās? Ja mašīnas esot saliktas abās ceļa malās, tad nekādas problēmas operatīvajam dienestam izbraukt neesot. Pēc mūsu ziņas saņemšanas darbinieki tikuši nosūtīti uz Kurzemes ielu, bet pārkāpumus tur neesot saskatījuši. Un ar piekļūšanu nekādas problēmas nav bijušas. – Mums pašiem mašīnas ir diezgan platas un mums izbraukt nekad nav bijušas problēmas. Jā, ar ugunsdzēsējiem varētu būt problēmas, esam mēģinājuši rast risinājumu… Lai visām mašīnām būtu vietas, visi pagalmi būtu pilnībā jāpārbūvē. Šajā brīdī sanāk tā, ka visas mašīnas ir jāizdzen no stāvlaukumiem, lai ugunsdzēsēji varētu piebraukt. Bet patiesībā, jau ja ugunsdzēsējiem vajadzēs piebraukt, viņi to izdarīs, kaut pāri puķu dobei, protams arī kāda mašīna varētu ciest.

Atkritumi no privātmājām?

A.Hohfelds skaidroja, ka šobrīd pašvaldības policijai esot savas metodes, kā pie šīs lietas strādā. Šobrīd strādājot uz vairākām adresēm, bet ne Spartaka 26. Bieži cilvēki ziņo, ka svešinieki met atkritumus daudzstāvu māju konteineros. Bet patiesībā ir tā, ka daudzām mājām neesot atkritumu konteineru laukumi pie mājas, bet viņiem ir iedalīti konteineri kuros viņiem ir jāmet. Kā piemēram Meža ielas23 iedzīvotāji atkritumus nes uz Spartaka ielas 11 atkritumu konteineriem. Esot arī bijis piemērs, kad pie «Narvesen» kioska puses piebrauc mašīna un izmet atkritumus konteineros aiz tā. Bet noskaidrojās, ka tie bijuši cilvēki no Meža ielas18, kuriem tā ir oficiālā atkritumu izmešanas vieta. Un tādas esot neskaitāmas sūdzības, bet uz katru reaģējot, braucot un mēģinot noskaidrot situāciju. Pašvaldības policijas priekšniek piebilda, ka no Spartaka ielas 26 sūdzības nav saņemtas.