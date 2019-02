Kuram jātīra Kurzemes ielas aplis?

Trešdien redakcijā uzklausījām jautājumu arī par to, kam jātīra jaunais aplis Kurzemes un Talsu ielā. Tukumnieks Edgars Lindermanis stāstīja, ka gan cilvēki uz darbu, gan bērni uz skolu iet tieši pa šo vietu, taču – līdz apļa būvlaukumam ietve ir notīrīta, bet tālāk viss esat vienos sniegos: “Es saprotu, ka objekts vēl ekspluatācijā nav nodots, tāpēc ielu apsaimniekotājs to netīra, bet tādā gadījumā tas būtu jādara SIA «Strabag», kas ir par šo objektu atbildīgs. Tomēr man ir iebildums arī par ietvju tīrīšanu – jūs paskatieties, kādas paliek ietves, kad traktors pārbrauc – vistīrākā haltūra; kādreiz par tādu darbu teica – it kā lācis ar pakaļu pa virsu būtu noskrējis. Pats esmu traktorists, zinu, kā jāstrādā. Vai tad tiešām neviens nepaskatās, kas uz tām ietvēm notiek?! Tik daudz cilvēku pa to pašu Talsu ielu, Kurzemes ielu staigā, bet laikam nevienam nerūp, lai cilvēkam droši?!” Par jauno apli uzklausījām vēl kādas iedzīvotājas viedokli. Viņa braukusi pa apli un redzējusi, kā bērni iet tieši pāri aplim.

Tukuma novada domes komunālā dienesta vadītājs Ģirts Ruģelis skaidroja, ka aplis tiešām ir būvobjekts, kur ietves pilnā apjomā vēl nav ierīkotas, līdz ar to arī sniega tīrīšana ir apgrūtināta: “Tur vietām ir smilts vai šķembu segums, kuru nav iespējams notīrīt. Vienīgais, ko varam izdarīt, ir ar sniega pūtēju mēģināt virsējo sniega kārtu nopūst, lai būtu mazāk sniega, taču, kā pats pārliecinājos, iedzīvotāji jau ir iebriduši taciņas. Kas attiecas uz ietvju tīrīšanas kvalitāti – varu teikt: mīļie iedzīvotāji, ir ziema un ir sniegs, un ar to ir jārēķinās, taču ietves tiek tīrītas, līdz ar to šim pārmetumam nav pamata. Vismaz attiecībā uz tām ietvēm, kas tiek tīrītas pēc domes pasūtījuma. Taču vēl ir ietves, kuras tīra māju apsaimniekotāji vai paši iedzīvotāji, par ko dome nevar atbildēt.”