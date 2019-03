Kas notiek vecajā naftas bāzē?

Lasītājs jautā: Zvanu no Pļavas ielas Tukumā… Mēs – visi iedzīvotāji – esam ļoti neapmierināti par to, kas notiek bijušajā naftas bāzē. Tur bija liela rekonstrukcija, demontēja lielos baseinus. Tagad bailīgi iet garām, jo tur visu laiku ir šaubīga paskata cilvēki, kas vāc metālu, lai vēlāk gan jau nodotu – zāģē un rok stabus, vārtus, radiatorus… Bet tur staigā arī mazi bērni gan uz Jauntukumu, gan uz Durbi. Tajā mājā, kur kādreiz bija caurlaides sistēma, tur ir tāds bardaks – logi izsisti. Un man jau šķiet, ka to māju drīz nodedzinās, jo esmu redzējusi, kā tur iekšā tiek nesta malka. Vai tiešām tur neko nevar darīt? Lai taču īpašnieks rīkojas un sakārto sev piederošo teritoriju!

Sazinājāmies ar Tukuma pašvaldības policijas priekšnieku Armandu Hohfeldu. Viņš pastāstīja, ka pirmdien, 18. martā, ir iesniegta sūdzība par nesakoptu īpašumu. Teritorija apsekota un nu uzsākta administratīvā pārkāpuma lieta. Sazinājušies arī ar teritorijas īpašnieka (juridiskas personas) pārstāvi. Apsekojot teritoriju, īpašnieka pārstāvis konstatējis, ka ir izlauztas durvis, izsisti logi, kā arī nozagti metāla iebraucamie vārti; viņš arī vērsīšoties ar iesniegumu Valsts policijā par zādzību.

Jautāts, vai regulāri šī teritorija tiek apsekota, A. Hohfelds, skaidroja, ka teritorijas, kas ir privātīpašumā, viņiem nav jāapsargā. Bet par to, vai ir kas dzirdēts par to, kas tiks darīts ar šo teritoriju nākotnē, viņš pastāstīja, ka esot informācija par to, ka tā atkārtoti tikšot likta pārdošanā.

A. Hohfelds visiem izteica aicinājumu visiem iedzīvotājiem, kas mana aizdomīgas personas un kādas nelikumīgas darbības, uzreiz ziņot policijai, tad arī būtu lielāka iespēja vainīgos notvert. Un tas neesot attiecināms tikai uz šo teritoriju.