Kāpēc Tukumā ož pēc gāzes un dīvaini apsarmo koki?

Jautā lasītājs: – Tukumā, Pļavas ielā, pie jaunās gāzes uzpildes iekārtas jau labu laiku stāv automašīna, kas pilda gāzi, un vai nu no šis mašīnas, vai no paša procesa visa iela tagad nosarmojusi balta, bet gaisā jūtama briesmīga smaka. Šobrīd smakas mākonis virzās uz Durbes pusi, līdz ar to arī šī mikrorajona iedzīvotāji noteikti izteiks kādus iebildumus…

A/s «Tukuma piens» tehniskais direktors Aivars Lazdovskis: “Pagājušajā nedēļā Jelgavas ielā 5 darbu testa režīmā sākusi Latvijā pirmā sašķidrinātās dabas gāzes stacija, kur gan pirms nedēļas, gan šonedēļ tiek uzpildīta gāze. To uzglabā tvertnēs šķidrā stāvoklī, bet iztvaicēšanas procesā izdalās aukstums, kas, saskaroties ar atmosfēru, veido kondensātu. Tieši šis kondensāts vizuāli arī izskatās kā dūmi, turklāt vislabāk to var redzēt tad, kad gaisa temperatūra ir ap 0°C.”

Uzņēmums «Tukuma piens» lūdz iedzīvotājus neuztraukties par notiekošo, jo tas neesot jaunās dabas gāzes stacijas defekts, bet gan saistīts ar tehnoloģisko procesu.