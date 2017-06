Arī būvdarbu laikā noteikumi jāievēro

Foto: No Tukuma pašvaldības policijas arhīva

Saņēmām lasītāja jautājumu: “Kopš mums te, Jauntukumā, notiek būvdarbi, bija iedzīvotāju sapulce, kurā arī runāja par to, kur mums, šeit dzīvojošajiem, uz remonta laiku likt automašīnas. Sākotnēji mums bija atļauts tās turēt zaļajā zonā, bet vēlāk saņēmām ziņu no SIA «Jauntukums» izpilddirektores, ka, sākot no 9. jūnija, savas automašīnas tomēr te nevarēsim likt. Bet jau 8. jūnijā mums visiem bija uzlikts 30 eiro sods! Kur lai tagad vēršamies, jo nejūtamies ne pie kā vainīgi?!”

Tukuma pašvaldības policijas priekšnieks Armandas Hohfelds paskaidroja, ka atbilstoši satiksmes noteikumiem automašīnu zālienā novietot aizliegts. Turklāt 20 līdz 30 m no mājas ir pietiekami daudz vietas automašīnu novietošanai. Viņam arī neesot nekādas informācijas no SIA «Jauntukums» par to, ka būtu nepieciešams mainīt pastāvošo kārtību.

Vairāk lasiet laikraksta ceturtdienas, 15. jūnija, numurā ŠEIT!