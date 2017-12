Ugunsgrēkā Tukumā izglābti 11 cilvēki /FOTO/

17. decembrī 11.00 izcēlies ugunsgrēks kādā dzīvoklī divstāvu dzīvojamajā mājā Tukumā, J. Raiņa ielā 4. Ugunsgrēkā cietuši trīs cilvēki, no kuriem divi nogādāti slimnīcā Rīgā, bet viens – Tukumā. Ugunsgrēka lietas apstākļus šobrīd izmeklē policija. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka no 2.stāva logiem nāk liesmas un deg istaba 20 m² platībā. Līdztekus no piedūmotās ēkas evakuēti astoņi cilvēki. Ugunsgrēks likvidēts 13.34.