Tukumā sirojumus uzsākuši māju apzadzēji

No 17. līdz 20 janvārim reģistrēti 57 notikumi, noformēti 36 administratīvo pārkāpumu protokoli, tai skaitā 15 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu un 1 par automašīnas vadīšanu reibumā. Reģistrēti 3 ceļu satiksmes negadījumi.

17. janvārī

20.00 Tukumā, Ausekļu iela, iekļūts mājā un izjaukta tur esošā kārtība. Kā arī nozagts televizors «Thompson», nauda – 500 eiro un urbjmašīna «Bosh». Uzsākts kriminālprocess.

18. janvārī

00.17 Tukuma novada Ķesterciemā, ceļa Sloka-Talsi 33. kilometrā, 1980. gadā dzimis vīrietis, kurš vadīja «BMW 520» un, izbraucot no lokveida krustojuma, neizvēlējās drošu kustības ātrumu attiecībā pret priekšā radušos šķērsli. Izvairoties no sadursmes ar uz ceļa izskrējušu meža dzīvnieku, uzbrauca ceļa zīmei, to bojājot.

06.20 Tukumā, Spāru ielā, 1969. gadā dzimis vīrietis konstatēja, ka uzlauzta māja, kurā viņš pastāvīgi nedzīvo, un garāža, nozagts televizors 300 eiro vērtībā, vēl viens tālrādis – 30 eiro vērtībā, skaņas pastiprinātājs (100 eiro), portatīvais dators (500 eiro), rūteris (100 eiro), trimmeris (500 eiro), velosipēds (10 eiro). Kopējie zaudējumi tiek lēsti 1200 eiro apmērā. Ir uzsākts kriminālprocess.

13.30 Tukumā, Harmonijas ielā, konstatēs, ka no neaizslēgtas garāžas ir nozagti divi uzgriežņu atslēgu komplekti 150 eiro vērtībā. Uzsākts kriminālprocess.

19. janvārī

14.00 Tukumā, Liepu ielā, konstatēts, ka kādā brīdī acīmredzami ir iekļūts mājā un nozagta akumulatora urbjmašīna «Bosh» 180 eiro vērtībā. Uzsākts kriminālprocess.

20. janvārī

20.54 Tumes pagastā, ceļa Rīga-Ventspils 75. kilometrā, konstatēts, ka 1981. gada dzimis vīrietis vada «Audi Allroad», būdams alkohola reibumā (2,72 promiles) un bez vadīšanas tiesībām. Uzsākts kriminālprocess, vīrietis aizturēts un ievietos īslaicīgās aizturēšanas izolatorā.

21. janvārī

03.00 Tukumā, Rīgas ielā, konstatēts, ka iekļūts mājā, atlaužot istabas logu, un sajaukta tajā esošā kārtība. Uzsākts kriminālprocess.

04.21 Tukumā, Meža ielā, konstatēs, ka kāds ir iekļuvis mājā, kurā šobrīd norisinās remontdarbi. Uzsākts kriminālprocess.

Policija aicina jaunceltņu un māju, kur pastāvīgi nedzīvo cilvēki, īpašniekus parūpēties par īpašumu drošību. Valsts un pašvaldības policija pastiprināti patrulēs mikrorajonos nakts laikā. Par aizdomīgām personām un automobiļiem aicinām nekavējoties ziņot pa tālruni – 110.

