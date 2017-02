Tukuma policija: Dzīvojam aizvien drošākā vidē

Arī šogad notikusi Valsts policijas darba lielā atskaite – izvērtēšana par aizvadīto gadu. Tāpēc aicinājām uz sarunu Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Tukuma iecirkņa priekšnieku Janeku Bahu un viņa vietniekus, Kārtības policijas priekšnieku Māri Trēdi un Kriminālpolicijas priekšnieku Sandri Stemperu.

– Pirms analizēt pērnā gada rādītājus atskaitē, gribētos pievērsties iecerēm, kuras bijāt apņēmušies realizēt aizvadītajā gadā. Viena no tām tā sauktā apkārtnes drošības programma, ko solījāties izmēģināt kādā no pilsētas mikrorajoniem, kā arī Apšuciemā. Vai tā sāka darboties?

– Apšuciemā bija organizēta īpaša iedzīvotāju sanāksme, kurā arī devām aizpildīt šīs programmas anketas. To bija gatavi darīt pieci iedzīvotāji, bet pēc tam, kad mēs gājām atsevišķi runāt par kaut kādu konkrētu informācijas apmaiņu un tālāku iesaistīšanos, to nebija gatavs darīt neviens. Bet Apšuciems tika izvēlēts aktīvo notikumu dēļ (bija notikušas vairākas zādzības), pirms tam bijām plānojuši šo programmu kā uz paraugu ieviest Tukumā, Lauktehnikas mikrorajonā, taču pagājušajā gadā tam īsti nepietika resursu. Un šoreiz nav runas tik daudz par naudu, bet gan par cilvēkiem, mūsu nepilngadīgo lietu inspektori, kam arī ir galvenais prevencijas uzdevums, bija pārāk noslogoti.

– Kāpēc nenāca talkā iecirkņu inspektori?

– Tāpēc ka iecirkņu inspektori līdz augustam cītīgi izmeklēja kriminālprocesus. Un tā ir tā nākamā lieta, kurā mēs – Tukuma iecirknis – esam bijuši pirmrindnieki. Mēs piedalījāmies pilotprojektā un bijām viens no pirmajiem iecirkņiem valstī, kur no 1. augusta visu kriminālprocesu nodeva no kārtības policijas kriminālpolicijas rīcībā. Līdz ar štatu pārdali, protams. Kārtības policijā pabeidz tās lietas, kas bija lietvedībā, bet kriminālpolicija jau pārņēma visas jaunās lietas.

– Kāds iemesls šādai darbu pārdalei?

– Tas ir valsts policijas lēmums, uz ko no šī gada 1. janvāra pāriet visa valsts. Viens no iemesliem bija ģenerālprokurora pārmetumi par izmeklēšanas kvalitāti. Un svarīgākais, ka tagad izmeklēšana, kā teica sanāksmē, ir zem viena jumta, vienā nodaļā. Tagad ar izmeklēšanu nodarbojas (ne visas izmeklēšanas darbības, bet pamatlietas) izmeklētāji, kas tieši uz to specializējas.

– Un kā tad bija pirms tam?

– Reāli situācija bija tāda, ka visā valstī izmeklēšana notika atšķirīgi. Nevarēja noteikt kopējo slodzi cilvēkam. Dažviet šajā jomā bija iesaistīti kārtības policijas darbinieki, bet citur nebija.

