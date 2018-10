Tukuma novadā atklāj nelegālu alkohola ražotni

Aizvadītajā nedēļā, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja darbinieki, Tukuma novadā likvidēja vērienīgu nelegālā alkohola ražotni, kurā izņēma vairāk kā 25 tonnas bezkrāsaina šķidruma, ar alkoholam raksturīgu smaku.

Uzsāktā kriminālprocesa ietvaros, sankcionēta kratīšana bija veikta vienā no garāžu kompleksiem un kravas automašīnā, ar kuru pārvadāja nelegālo alkoholu. Kratīšanas laikā policijas darbinieki izņēma dažāda tilpuma tvertnes ar spirta saturošu šķidrumu un ierīces, nelegālā alkohola ražošanai. Aizdomās par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu un pārvietošanu lielā apmērā, policijas darbinieki aizturēja trīs personas, no kurām, vienai personai piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, bet pārējām ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Divas no aizturētajām personām, jau agrāk bija nonākušas policijas redzeslokā.

Par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, uzsākts kriminālprocess par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu vai pārvietošanu, ja tā izdarīta lielā apmērā, kas paredz sodu – brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai piespiedu darbu, vai naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Kriminālprocesa ietvaros tiks pārbaudīta aizturēto vīriešu saistība arī ar citiem noziedzīgiem nodarījumiem.

Ziņas sniedz VP ZRP