Tukumā fiksētas pirmās tuvojošās ziemas autoavārijas

Kā informē Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde, no 9. līdz 12. novembrim Tukuma iecirknī reģistrēti 70 notikumi, noformēti 58 administratīvo pārkāpumu protokoli, to skaitā 33 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, 9 par alkohola lietošanu sabiedriskā vietā, konstatēti 4 nepilngadīgie smēķētāji. Reģistrēts 1 ceļu satiksmes negadījums un pieņemts viens policijas lēmums par nošķiršanu.

10. novembrī

9.00 Tukumā, Raiņa ielā, 1969. gadā dzimusī automašīnas «VW Touran» vadītāja uzbrauca stāvošai automašīnai «Honda Civic».

11.45 Kandavā, Baznīcas ielā, nepilngadīgie – divi 2001. gadā dzimušie un viens 2000. gadā dzimušais – smēķēja. Uzsākta administratīvā lietvedība.

14.00 Tukumā, Durbes ielā, konstatēts, ka vairāku dienu laikā, atslēdzot un pēc zādzības aizslēdzot māju, no tās nozagtas dažādas mantas, to skaitā fotoaparāts, zeltlietas un nauda. Materiālie zaudējumi vēl tiek skaidroti. Policija lūdz atsaukties iedzīvotājus, kas laikā no 7. līdz 10. novembrim manījuši kādas aizdomīgas personas vai piefiksējušas kādu no automašīnām un tās numura zīmi. Lūgums zvanīt – 110. Uzsākts kriminālprocess.

11. novembrī

10.00 Tukuma novada Tumes pagastā no pagalma nozagts zāles pļāvējs-traktors. Tiek pārbaudīta kādas personas saistība ar šo notikumu.

20.08 Tukumā, Raudas ielā, 1980. gadā dzimušais sabiedriskā vietā lietoja alkoholiskos dzērienu.

22.30 Tukumā, Zemītes ielā, lokveida krustojumā, ceļa Rīga-Ventspils 69. km, 1974. gadā dzimušais, vadot transportlīdzekli «Chrysler Voyager», nepārliecinājās par braukšanas drošību, pārkārtojoties pa labi, un izraisīja sadursmi ar tajā pašā virzienā braucošo «Chrysler 300 C».

12. novembrī

19.59 Tukumā, Pasta ielā, 1999. gadā dzimusī, 1987. un 1986. gadā dzimušie atradās sabiedriskā vietā cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā.

12.11 Lielajā ielā izsists loga stikls. Uzsākts kriminālprocess, iespējamais vainīgais aizturēts un ievietots īslaicīgās aizturēšanas izolatorā.

13. novembrī

12.40 Kandavā, Valteru ielā, kārtējo reizi pieķerti smēķējam nepilngadīgie, trīs 2000. gadā dzimuši jaunieši. Uzsākta administratīvā lietvedība.

13. novembrī

12.04 Engures novada Smārdes pagastā, ceļa Jelgava (Tušķi)-Tukums 47. kilometrā, 1988. gadā dzimušais «Ford Transit» vadītājs neievēroja distanci ar priekšā braucošo transportlīdzekli «Mercedes Benz Sprinter 411», kas savienojumā ar pašizgatavoti piekabi, kā rezultātā izraisīja sadursmi, bojājot piekabi.

12.40 Kandavā, Valteru ielā, divi nepilngadīgie smēķēja. Uzsākta administratīvā lietvedība.

15.00 Tukumā, Ed. Veidenbauma ielā, no ratiņtelpas nozagts velosipēds «Hardrock Sport» 250 eiro vērtībā. Uzsākts kriminālprocess.

15.47 Tukumā, Eksporta ielā, 1986. gadā dzimis «Audi A4» vadītājs nepārliecinājās par satiksmes drošību, kā rezultātā uzbrauca šķērslim.

15.28 Tukumā, Baznīcas ielā, 1973. gadā dzimušais sabiedriskā vieta atradās alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

15. novembrī

12.30 Tukumā, Dārzniecības ielā, nozagts velosipēds «Mounting Bike» melnā krāsā, kas bija novietots pie mājas, kāpņu telpā, un nebija pieslēgts.

14.30 Kandavas pagastā atlauztas durvis garāžai un nozagts kvadricikls. Uzsākts kriminālprocess.

14.49 Tukumā, Pasta ielā, 1952. gadā dzimušais vadītāja transportlīdzekli «VW Passat», nepārliecinājās par kustības drošību, kā rezultātā uzbrauca stāvošam «Audi A4 Avant», to bojājot.

16. novembrī

10.08 Tukumā, Raudas ielas krustojumā ar Jumpravas ielu, 1987. gadā dzimušais, vadot transportlīdzekli «Mercedes Benz Sprinter», saslīdēja un iebrauca grāvī.

VUGD

13. novembrī ugunsdzēsēji glābēji Rosmes ielā, Engurē, no otrā stāva bēniņiem nocēla cilvēku, kam bija kļuvis slikti, un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.