Traģiska autoavārija Jaunpils novadā

Kā informē Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde, no 9. līdz 12. februārim Tukuma iecirknī reģistrēti 55 notikumi, noformēti 64 administratīvo pārkāpumu protokoli, tai skaitā 39 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, 1 par automašīnas un 2 par velosipēda vadīšanu reibumā. Reģistrēti 4 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši divi cilvēki.

9. februārī

10.50 Tukumā, Dzelzceļa ielā, 1959. gadā dzimis automašīnas «Mercedes Benz 300» vadītājs atpakaļgaitā uzbrauca 1935. gadā dzimuši gājējai, kas atradās pie transportlīdzekļa labā priekšējā spārna.

10. februārī

12.04 Tukuma novada Slampes pagastā, ceļa Jelgava (Tušķi)-Tukums 46. km, 1964. gadā dzimis Lietuvas pilsonis mēģināja dot “kukuli” 50 eiro apmērā patruļpolicijas darbiniekam, lai netiktu noformēts administratīvā pārkāpuma protokols par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, vadot «Toyota Avensis». Vīrietis aizturēts, uzsākts kriminālprocess.

18.20 Tukuma novada Pūres pagastā, ceļa Bieļas-Kaive-Lamiņi-Zentene 8. km, apturēti divi iereibuši velosipēdisti – 1974. gadā dzimis vīrietis brauca 1,0488, bet 1971. gadā dzimušais – 1,62 promiļu reibumā.

11. februārī

9.35 Jaunpils novadā notikusi autoavārija, kurā automašīnas «Audi» vadītājs netika galā ar auto vadāmību, kā rezultātā nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca kokā. Notikuma vietā bojā gāja automašīnas vadītājs – 1985. gadā dzimis vīrietis.

17.00 Tukumā, Smilšu ielā, no mājas kāpņutelpas nozagts bērnu trīsritenis 60 eiro vērtībā.

12. februārī

2.30 Tukumā, Raudas ielā, kāds 1992. gadā dzimis vīrietis pārkāpa Tiesas lēmumu par pagaidu aizsardzību no vardarbības – atradās pie mājokļa, kuram bija aizliegts tuvoties. Uzsākts kriminālprocess, vīrietis aizturēts un ievietots īslaicīgās aizturēšanas izolatorā.

9.37 Tukuma novada Džūkstes pagasta Pienavā, Lielajā ielā, 1994. gadā dzimis vīrietis alkohola reibumā (1,03 promiles) un bez autovadītāja tiesībām vadīja automašīnu «BMW 525». Uzsākts kriminālprocess.

Ugunsgrēki

10. februārī

9.40 Tukumā, Taisnajā ielā, vienstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji 1 m² platībā. Ugunsgrēks likvidēts 10.34.

11. februārī

13.46 Kandavā, Lielajā ielā, divstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji 1 m² platībā. Ugunsgrēks likvidēts 16.25.

14.33 Tukuma novada Sēmes pagastā dega pirts 30 m² platībā. Ugunsgrēks likvidēts 16.55.