Sadursmēs ar meža zvēriem Pūrē un Tumē cietušas četras automašīnas

No 2. līdz 5. novembrim Tukuma iecirknī reģistrēti 63 notikumi, noformēti 49 administratīvo pārkāpumu protokoli, tai skaitā 29 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, 1 par automašīnas vadīšanu reibumā. Divas personas nogādātas medicīnas iestādē, aizdomās par narkotiku lietošanu. Reģistrēti 4 ceļu satiksmes negadījumi.

2. novembrī

8.30 Engures novada Smārdes pagastā no mājas pagalma nozagta automašīna «Audi A4 Avant» (1996. gads). Automašīna atrasta avarējusi Tukumā un atdota tās īpašniekam. Uzsākts kriminālprocess.

16.50 Kandavas novada Vānes pagastā, ceļa Tukums-Kuldīga 43. km, 1991. gadā dzimušais vadīja «Renault Trafic», neizvēlējās drošu braukšanas ātrumu, tāpēc nobrauca no ceļa, un auto apgāzās.

18.03 Tukuma novada Zentenes pagastā, ceļa Zentene-Balgale 3. km, 1989. gadā dzimušais vadīja «Ford Ranger» un uzbrauca meža zvēram.

3. novembrī

1.00 Tukumā, Elizabetes ielā, 1988. gadā dzimušais vadīja «Ford Transit», būdams alkohola reibumā un bez vadītāja apliecības.

12.33 Tukumā tehniskais vilciens Ventspils-Jelgava uzbrauca pagaidām nenoskaidrotai sievietei. Uzsākts kriminālprocess un nozīmēta ekspertīze. Tiek skaidroti notikušā apstākļi.

19.50 Kandavā, Lielajā ielā, 1987. gadā dzimušais sabiedriskā vietā lietoja alkoholiskos dzērienus. Sastādīts administratīvais protokols.

21.00 Kandavā, Kūrorta ielā, 1994. gadā dzimušais sabiedriskā vietā lietoja alkoholiskos dzērienus. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

4. novembrī

15.00 Tukuma novada Pūres pagastā, ceļa Rīga-Ventspils 84. km, 1983. gadā dzimušais vadītāja automašīnu «Ford Focus» un uzbrauca meža zvēram – briedim, kurš tobrīd šķērsoja ceļa braucamo daļu. Sadursmes rezultātā cieta vēl viena automašīna – «Mercedes Benz E280».

22.30 Tukuma novada Tumes pagastā, ceļa Tukums-Lazdas 5. km, 1992. gadā dzimis «Audi A4» vadītājs uzbrauca mežacūkai. Sadursmes rezultātā cieta arī automašīna «Mazda 5».

5. novembrī

14.10 Tukumā, Kurzemes ielā, 1976. gadā dzimušais, vadot transportlīdzekli «Mercedes Benz ML320», uzbrauca stāvošam «Mercedes Benz E320».

Uzmanību, meža zvēri!

Pēdējā laikā policija aizvien vairāk fiksējusi ceļu satiksmes negadījumus, kuros ir notikusi sadursme ar dzīvniekiem. Tāpēc ir sagatavoti ieteikumi autovadītājiem.

! Autovadītāj, ja ticis notriekts dzīvnieks, neatkarīgi no tā, vai tas ir savvaļas dzīvnieks, vai mājdzīvnieks, par notikušo noteikti ir jāziņo policijai! Pēc tam likumsargi par to informē attiecīgos dienestus, kas dzīvniekam nepieciešamības gadījumā sniegs palīdzību vai to nogādās utilizēšanai. Tāpat, jo savlaicīgāk par notikušo tiks paziņots likumsargiem, jo mazāka iespējamība, ka notiks vēl kāds ceļu satiksmes negadījums, citiem autovadītājiem nepamanot notriektu dzīvnieku.

! Pēc dzīvnieka notriekšanas, autovadītājs nekādā gadījumā nedrīkst atstāt notikuma vietu, jo šāda situācija uzskatāma par ceļu satiksmes negadījumu. Tāpat arī ar likumu noteikts, ka pēc sadursmes ar dzīvnieku to nedrīkst aizvest no negadījuma vietas.

! Esiet uzmanīgi, izvēlieties piemērotu braukšanas ātrumu un ievērojiet ceļa zīmes, kas attiecīgajos ceļa posmos norāda par iespējamu meža dzīvnieku klātbūtni. Tāpat jāuzmanās un jābūt ļoti vērīgiem, uz brauktuves vai netālu no ceļa pamanot dzīvnieku. Dzīvnieku rīcība nav paredzama, šādās situācijās ieteicams samazināt braukšanas ātrumu.