No Slocenes upes izcelts cilvēka līķis sadalīšanās stadijā

Kā ziņo Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde, no 10. līdz 13. augustam Tukuma iecirknī reģistrēti 75 notikumi, noformēti 70 administratīvo pārkāpumu protokoli, tai skaitā 44 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, 8 par alkohola lietošanu sabiedriskā vietā. Trīs cilvēki aizturēti aizdomās par narkotiku lietošanu. Reģistrēti 5 ceļu satiksmes negadījumi.

10. augustā

Laikā no 8. augusta līdz 10. augusta 13.35 Tukumā, sabojājot durvju slēdzenes, iekļūts dzīvoklī un no tā nozagta nauda, portatīvais dators un citas mantas. Uzsākts kriminālprocess.

17.20 Tukumā, Lauku ielā, 1990. gadā dzimis vīrietis no veikala nozaga 3 pudeles viskija, degvīnu, saldējumu un picu. Uzsākts kriminālprocess.

11. augustā

Laikā no 10. augusta 22.00 līdz 11. augusta 10.00 Engures novada Smārdes pagastā nenoskaidrots autovadītājs iebrauca elektroenerģijas sadales skapī, bojājot to, un no notikuma vietas aizbrauca, pārkāpjot noteikto kārtību – nepaziņojot policijai

23.20 Tukuma novada Slampes pagastā, atlauztas mājas ārdurvis un no mājas nozagtas dažādas mantas. Aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēts 1984. gadā dzimis vīrietis. Uzsākts kriminālprocess pēc 175. panta 3. daļas – “Par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas, ietaises, kas savieno glabātavas, vai transportlīdzekļa, – soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

12. augustā

2.47 Tukuma novada Pūres pagastā 1979. gadā dzimis vīrietis iegājis mežā un apmaldījies. Cilvēks atrasts un nogādāts dzīvesvietā.

12.30 Smārdes pagastā, uz ceļa Milzkalne-Cērkste-Apšuciems, 1998. gadā dzimusi automašīnas «VW Polo» vadītāja neizvēlējās drošu distanci ar priekšā braucošo «Škoda Octavia», kā rezultātā priekšā braucošajam bremzējot, «VW» nespēja izvairīties no sadursmes. Cietušo nav.

14.43 ceļa Milzkalne-Cērkste-Apšuciems 11. km 1977. gadā dzimusi «Volvo V70» vadītāja, veicot apgriešanās manevru no nomales, nedeva ceļu «Audi A3», kas brauca pa galveno ceļu, kā rezultātā notika sadursme. Cietušo nav.

19.46 Kandavas novada Vānes pagastā, ceļa Tukums-Kuldīga 48. km, 1933. gadā dzimis «VW Golf» vadītājs ceļa līkumā netika galā ar auto vadību, kā rezultātā nobrauca no ceļa. Vadītājs nav cietis.

23.55 Tukuma novada Slampes pagastā atlauzta kūts ieejas durvju piekaramā atslēga, iekļūts kūtī un no tās nozagts zaļš mopēds «Rīga». Uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175. panta 3. daļas.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

10. augustā

14.54 Pasta ielā, Tukumā, radusies gāzes noplūde no gāzes pievada dzīvojamās mājas ārpusē. Uz notikuma vietu tika izsaukti SIA «Latvijas propāna gāze» darbinieki, kuri novērsa gāzes noplūdi.

13. augustā

Smārdes pagastā no Slocenes upes izcelts cilvēka līķis sadalīšanās stadijā. Cilvēka mirstīgās atliekas nodotas Valsts policijas darbiniekiem.