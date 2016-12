Kandavā četri cilvēki izrēķinās ar piekto, draudot ar iedarbinātu motorzāģi…

No 23. līdz 26. decembrim Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirknī reģistrēti 40 notikumi un noformēti 42 administratīvā pārkāpuma protokoli.

21. decembrī

16.45 saņemta ziņa, ka Kandavā, pie DUS «Virši», deg automašīna «Audi Avant» un esot vairāki cietušie. Ierodoties notikuma vietā, policisti konstatēja, ka tur atrodas pieci cilvēki un divi no viņiem ir guvuši nopietnus apdegumus. Cietušie nogādāti Valsts apdegumu centrā Biķerniekos, kur viņiem konstatēti III pakāpes apdegumi, pārējie trīs nogādāti Tukuma policijas iecirknī. Kā vēlāk noskaidrojies, automašīnas aizdegšanās ir bijusi kā sekas daudz nopietnākam noziegumam. Proti, četras personas, lai atgūtu it kā 100 nozagtus eiro, nolaupījuši cietušo, ielikuši viņu automašīnas bagāžniekā un aizveduši uz mežu. Tur nolaupīto iespaidojuši fiziski un draudējuši viņam ar ieslēgtu motorzāģi. Neko nepanākuši, ielikuši cietušo atkal bagāžniekā, lai it kā vestu uz citu vietu un turpinātu izrēķināšanos. Būdams nāves bailēs, cietušais aizdedzinājis automašīnu.

Uzsākot Kriminālprocesu, trijām personām piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Viņiem izvirzītas apsūdzības pēc Krimināllikuma 153. panta 1. daļas par personas nolaupīšanu un 183. panta 2. daļas par izspiešanu. Visi apcietinātie jau agrāk bijuši sodīti par mantiskiem noziegumiem.

22. decembrī

16.45 Tukumā, Kurzemes ielā, 1993. gadā dzimis «Audi A6 Avant» vadītājs nepārliecinājās par satiksmes drošību, kā rezultātā nedeva ceļu automašīnai «Peugeot 307».

23. decembrī

10.30 Tukuma novada Slampes pagastā, ceļa Jelgava-Tukuma 44. km, 1959. gadā dzimis kravas auto «Mercedes Benz» vadītājs brauca alkohola reibumā (1,21 promile).

14.05 Engures novada Smārdes pagastā, ceļa Rīga-Ventspils 47. km, 1982. gadā dzimusi «Toyota» vadītāja neizvēlējās drošu braukšanas distanci attiecībā pret priekšā braucošo «Peugeot», kurai bremzējot, notika abu auto sadursme, savukārt trieciena rezultātā «Peugeot» uzslīdēja priekšā braucošajai «Škoda Octavia».

21.30 Tukumā, Lauku ielā 3, 1975. gadā dzimis vīrietis ļaunprātīgi nepakļāvās policista likumīgajai prasībai doties uz dienesta transportlīdzekli un izrādīja fizisku pretošanos. Vīrietim izrakstīts administratīvo pārkāpumu protokols.

22.00 Tukumā, spēļu zālē «Klondaika», 1973. gadā dzimis vīrietis alkohola reibumā pārkāpa vispārpieņemtās uzvedības normas – traucēja iestādes darbu, centās iesist administratoram un apsargam. Rezultātā manāmi agresīvais svinētgribētājs savā īpašumā ieguva administratīvā pārkāpuma protokolu par sīko huligānismu.

24. decembrī

4.18 Tukuma novada Irlavas pagastā 1962. gadā dzimis vīrietis alkohola reibumā (0,89 promiles) vadīja velosipēdu.

9.43 Tukumā, Pļavas ielā 21, pagaidām nenoskaidrots transportlīdzekļa vadītājs uzbrauca stāvošam «Opel Vectra», bojājot to, un pārkāpa noteikto kārtību – aizbrauca no notikuma vietas, neziņojot policijai.

15.30 Tukumā, Dārza ielā 17, automašīnai «Opel Astra» pārdurtas visas četras riepas.

21.55 Smārdes pagastā, industriālajā parkā, 1988. gadā dzimis vīrietis lamājās ar rupjiem, cieņu aizskarošiem vārdiem uz policistiem un draudēja ar fizisku izrēķināšanos. Jaunajam vīrietim noformēts APP par sīko huligānismu.

25. decembrī

7.19 Engures novada Lapmežciema pagastā neapsaimniekotā zivju ceha teritorijā izcēlies ugunsgrēks.

13.20 Tukumā, Raudas ielā 13, 1950. gadā dzimis «Audi 80» vadītājs uzbrauca 1982. gadā dzimušam gājējam, kurš alkohola reibumā pēkšņi uzgāja uz ceļa braucamās daļas. Gājējs ar dažādām traumām nogādāts slimnīcā.

14.55 Tukuma novada Tumes pagastā, braucot pa ceļu Tukums-Auce, 1962. gadā dzimis «VW Golf» vadītājs nepakļāvās policista prasībai apturēt transportlīdzekli un uzsāka bēgšanu. Bēgot vadītājs iebrauca pretējā braukšanas joslā, kur uzbrauca pretī braucošajam «BMW», taču arī tas golfiņa vadītāju neatturēja no bēgšanas. Rezultātā tomēr policistiem izdevās apturēt pārgalvīgo šoferi, kuram konstatēts alkohola reibums (2,50 promiles).

21.05 Smārdes pagastā, ceļa Rīga-Ventspils 63. km, 1969. gadā dzimis «Volvo» vadītājs braucis alkohola reibumā (2,13 promiles).