Kāda sieviete pie Tukuma ledus halles nozagusi 40 rožu stiebrus

Kā informē Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde, 30. un 31. janvārī Tukuma iecirknī reģistrēti 26 notikumi, noformēti 33 administratīvo pārkāpumu protokoli, tai skaitā 14 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, 1 par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā. Reģistrēti 3 ceļu satiksmes negadījumi ar diviem cietušajiem.

28. janvārī

Laikā no 26. janvāra 13.00 līdz 28. janvāra 12.00 Kandavas novada Zemītes pagastā, uzlaužot saimniecības ēkas durvis, no tās nozagts ūdens sūknis, bet no mājas pagalma – divi apsildes radiatori un trīs pļaujmašīnas metāla riteņi. Uzsākts kriminālprocess.

29. janvārī

21.40 Tukuma novada Džūkstes pagasta Pienavā, ceļa Rīga-Skulte-Liepāja 47. km, automašīnas «Opel Astra» vadītājs iebrauca pretējās braukšanas joslā, kur sadūrās ar pretī braucošo «Audi A6 Avant».

30. janvārī

12.20 Tukuma novada Vienotais dispečerdienests videonovērošanas kamerās ievēroja, ka pie Tukuma ledus halles kāda sieviete apstādījumos lauž un zog rožu stādus. 1952. gadā dzimusī sieviete tika aizturēta un viņai atsavināti 40 rožu stiebri. Notiek iesnieguma pārbaude, pēc zaudējumu noskaidrošanas tiks lemts par kriminālprocesa uzsākšanu.

31. janvārī

14.10 Zemītē uzlauzta vēl kāda saimniecības ēka, no kuras nozagts zāles pļāvējs un citas mantas. Uzsākts kriminālprocess.

21.35 Tukuma novadā, ceļa Tukums-Kandava 15. km, automašīnu «Renault Laguna» bez vadītāja tiesībām vadīja alkohola reibumā (0,35 promiles) esošs 1989. gadā dzimis vīrietis. Uzsākts kriminālprocess.