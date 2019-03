Iebrauc sienā un zog caurules

Kā liecina policijas sniegtā informācija, pagājušā nedēļas nogalē kāds jaunietis Tukumā pamanījās iebraukt lielveikala sienā. Savukārt Kandavā no katlu mājas nezināmā virzienā aiznestas alumīnija caurules. Vēl Kandavas novadā, Matkules pagastā, ugunsdzēsēji glābēji kādam vīrietim palīdzēja izkļūt no piedūmotām telpām.

28. februārī

07.00 Engures novada Lapmežciemā, Liepu ielā, pagaidām nenoskaidrots vadītājs ceļa līkumā netika galā ar auto vadāmību, nobrauca no ceļa un uzbrauca nožogojumam, to bojājot. Pēc negadījuma vadītājs aizbraucis no notikuma vietas, pārkāpjot likumā noteikto kārtību.

10.00 Tukumā, Dzelzceļa ielā, 1985. gadā dzimusi sieviete pārdeva nepilngadīgai personai cigaretes, pārkāpjot tirdzniecības noteikumus. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

12.40 Tukumā, Raiņa ielā, 2003. gadā dzimis jaunietis, būdams nepilngadīgs, smēķēja. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

22.30 Tukuma novadā, ceļa Rīga-Ventspils 69. kilometrā, 2000. gadā dzimis jaunietis, kurš vadīja «BMW 525», lokveida krustojumā neizvēlējās atbilstošu braukšanas ātrumu, kā rezultātā saslīdēja un uzbrauca ceļa zīmei nr. «705», to bojājot.

1. martā

23.20 Tukumā, Sēmes pagastā, pie Zentenes krustojuma, 1975. gadā dzimušais vadīja «Peugeot 407», būdams alkoholisko dzērienu ietekmē (0,28 promiles) un bez transportlīdzekļi vadīšanas tiesībām. Uzsākts kriminālprocess.

2. martā

17.04 Tukumā, Kurzemes ielā, 1999. gadā dzimis vīrietis vadīja transportlīdzekli «Volvo V70» un iebrauca lielveikala sienā, to bojājot.

3. martā

00.12 Kandavā, Abavas ielā, 1973. gadā dzimušais vadīja «VW Passat», būdams alkoholisko dzērienu ietekmē (1,34 promiles).

4. martā

00.25 Kandavā, Kūrorta ielā, 1985. gadā dzimušais vadīja «VW Toureg», būdams alkohola reibumā (2,19 promiles) un bez vadītāja tiesībām.

07.20 Tukuma novada Degoles pagastā, uz ceļa Ozolpils-Degole, 1989. gadā dzimusī vadīja «Volvo V50» un, šķērsojot ceļa Tukums-Lestene krustojumu, nedeva ceļu motorolleram, ko vadīja 1970. gadā dzimis vīrietis, kā rezultātā notika sadursme. Motorollera vadītājs nogādāts ārstniecības iestādē.

12.57 Kandavā, Dārza ielā, katlumājai uzlauztas durvis un nozagtas alumīnija caurules. Uzsākts kriminālprocess.

VUGD

Piektdien, 1. martā, pulksten 18.44, Kandavas un Sabiles ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Kandavas novada Matkules pagastu, kur divstāvu dzīvojamā mājā bija izveidojies sadūmojums. Pārmeklējot ēku, tās otrajā stāvā ugunsdzēsēji glābēji atrada vienu cietušo, kas tika iznests no ēkas un nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķiem. Ugunsgrēkā dega otrajā stāvā esošais dīvāns, grīda, starpsiena un griesti 20m² platībā. Ugunsgrēka dzēšana noslēdzās 22.20.