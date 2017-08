Engures novadā, uzlaužot garāžu, nozog dažādas mantas

Kā ziņoja Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde, no 7. līdz 9. augustam Tukuma iecirknī reģistrēts 21 notikums, noformēti 37 administratīvo pārkāpumu protokoli, tai skaitā 18 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, reģistrēts viena ceļu satiksmes negadījums ar vienu cietušo.

7. augustā

9.20 Tukuma novada Zemītes pagastā, ceļa Tukums-Kuldīga 20. km, meža dzīvnieks pēkšņi šķērsojis ceļu automašīnas «Subaru Forester» priekšā, kuru vadīja 1961. gadā dzimis vīrietis. Šoferis, lai izvairītos no sadursmes, nobrauca no ceļa, bojājot ceļa stabiņu un spēkratu. Negadījumā cieta mašīnā esošais pasažieris – 1938. gadā dzimis vīrietis, kam konstatēti virspusēji ādas nobrāzumi un virspusējs galvas sasitums.

11.30 Tukuma novada Tumes pagastā no jaunbūves nozagts elektroģenerators. Uzsākts kriminālprocess.

8. augustā

Laikā no 7. augusta 23.00 līdz 8. augusta 13.00 Engures novada garāžu kooperatīvā uzlauzta garāža un no tās nozagtas dažādas mantas – divas urbjmašīnas, zāģis, putekļu sūcējs u.c. mantas. Uzsākts kriminālprocess pēc 175. panta 3. daļas – par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas, ietaises, kas savieno glabātavas, vai transportlīdzekļa, – soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.